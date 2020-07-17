Müziğin sesi yüzünden babasını kerpetenle öldürmüştü! O kişi için karar belli oldu

Ataşehir’de babası ile arasında geçen 'müziğin sesi yüksek' tartışmasında Mustafa Ekmen(26) isimli genç, babasının sol göğsüne bıçak saplayıp kafasına kerpetenle vurarak öldürmüştü. Tutuklu şüpheli Mustafa Ekmen’in "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ataşehir’de 10 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen olayda babası ve kardeşinin yüksek sesle müzik dinlediği söylemesi ve babasının elindeki telefonu alması üzerine katil Mustafa Ekmen(26), babasının sol göğsüne bıçak saplayıp kafasına kerpetenle vurarak öldürdü. Olayın ardından iddianamede, tutuklu şüpheli Mustafa Ekmen’in "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi ile birlikte 3 akrabasını da yaraladığı gerekçesiyle "silahla kasten yaralama” suçundan ise 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkemece kabul edlen şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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