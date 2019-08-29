Müzik Atölyesi yeni yetenekler arıyor

"Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi 1000 Çocuk Korosu" müziğe gönül vermiş genç yetenekler arıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in geçtiğimiz yıl Çankayalılara ve Ankaralılara kazandırdığı Müzik Atölyesi, müziğe gönül vermiş genç yetenekleri arıyor. Çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan atölyede yeni eğitim dönemi öncesi kayıtlar 2 Eylül'de başlayıp, 13 Eylül'de sona erecek.

Çocukları müzikle tanıştırıp sosyalleşmelerine olanak tanıyacak atölyede çocuk korosunun yanı sıra piyano, gitar, flüt, keman ve bağlama alanında dersler verilecek. Genel müziksel işitme testine göre eğitimlere kabul edilecek çocuklar ekim ayında başlayıp haziran ayına dek sürecek derslerde müziğin evrensel değerleriyle tanışacaklar. Çankaya'nın gururu olan "1000 Çocuk Korosu"nun çalışmalarına da ev sahipliği yapan atölyede bugüne kadar 300 çocuk eğitim alırken, yeni dönemde bu sayının artması planlanıyor. Konusunda uzman eğitmenlerin ders verdiği müzik atölyesinde ön plana çıkacak çocuklar konservatuvara da hazırlanacak.

10 bin çocuk koroda şarkı söyledi

Çankaya Belediyesinin gururu olan ve geride bıraktığı 10 yılda birçok konsere imza atan Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, gelecek 23 Nisan'da vereceği konserde sahne alacak yeni seslere de eğitim verecek. Geride kalan 10 konserde birçok ünlü şef ile sahne alan "1000 Çocuk Korosu"nda 10 bin çocuk özgürce şarkı söylemenin mutluluğunu yaşadı.

Müzik kariyerlerini konservatuvar düzeyinde sürdürmek isteyen genç yeteneklere ilgi alanlarına göre yardımcı olan eğitmenler, çocukları konservatuvar sınavlarına hazırlıyor. İlkokul, lise ve üniversite düzeyinde konservatuvar sınavlarına hazırlanan çocuklara birebir ders veren eğitmenler, çocukların sınavlarda başarı oranını yüzde 95'lere çıkarmalarıyla mutluluk yaşıyorlar.

Kaynak: İHA