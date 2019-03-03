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Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki bir genç, rayları üzerinde müzik dinlediği esnada, trenin geldiğini fark etmeyerek trenin altında kalıp ağır şekilde yaralandı.

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki bir genç, rayları üzerinde müzik dinlediği esnada, trenin geldiğini fark etmeyerek trenin altında kalıp ağır şekilde yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tren raylarının üzerinde oturarak müzik dinleyen 16 yaşındaki M.K., Kurtalan'dan Ankara'ya seyir halinde olan trenin geldiğini duymadı. Makinistin de sonradan fark ettiği genç, trenin altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Güvenlik güçleri, bölgede çalışma yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Kaynak: İHA

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