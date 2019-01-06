İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, bir süredir yalnız yaşayan ve kendisinden haber alamayan Zeki Tetik'in (73) komşuları durumu polise bildirdi.

Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir müzik öğretmeni evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir yalnız yaşayan ve kendisinden haber alamayan Zeki Tetik'in (73) komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, Tetik'in Çamurlu Mahallesi'ndeki evine girdi. Tetik'in cansız bedeni ile karşılaşan polis durumu savcılığa bildirirken, Tetik'in ölüm nedeni araştırılıyor.

Zeki Tetik, Ünye Musiki Cemiyetinde müzik öğretmenliği yapıyordu.

Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.