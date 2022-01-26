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Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama olarak aylık 8750_TL'dir. En düşük Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 7000_TL, En yüksek ise 10500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim İş İlanları İçin Tıklayın

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Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere müzik ve enstrümanla ilgili konularda ders veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Müzik Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere müzik ve enstrüman konusunda ders vermek,

c) Kulak duyarlılığının geliştirilmesi, nota bilgisi ve enstrüman tanıtımı ve çalınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmak,

d) Öğrencilere nota öğrenimi ve enstrüman çalınması ile ilgili olarak pratik uygulamalar yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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