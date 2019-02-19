Müzik Terapi Terimler Sözlüğü yayımlandı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk'ün yazdığı "Müzik Terapi Terimler Terapi Sözlüğü" yayımlandı.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözlüğün Türkiye'deki "ilk müzik terapi terimler sözlüğü" olduğunu söyledi.

Sözlükte müzik terapi ile ilgili 329 terim ve kavram tanımlaması olduğunu olduğunu belirten Öztürk, "Bu terimlerin tamamı kaynaklara dayanarak literatür eşliğinde tanımladık. Kitaba daha önce hiçbir kitapta yer almayan bazı terimleri de ekledik. Onların içerisinde bizim geliştirdiğimiz terapilerle yer alıyor. Bunun haricinde müzik terapi teknikleri ile ilişkili müzikal analitik meditasyon gibi kavramlar, müzik nefesi, müzik psikoterapisi gibi kavramlar var." diye konuştu.

Yoğun ve güzel bir çalışma evresi geçirdiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Üç ayda tamamladığım eserden herkes yararlanabilir. Şunu da göz önünde bulundurabiliriz. Müzik terapi Türkiye'de yeni bir meslek alanı 2014'te yayınlanan Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliğiyle resmiyet kazandı.

Bu müzik terapistler sağlık meslek mezunları içerisinde bir grup. Ergoterapist gibi psikoterapist gibi ve fizyoterapist gibi... Ama müzik terapist sertifikalı eğitim programına girenler müzik alanından da gelebiliyorlar, sağlık alanından da gelebiliyorlar. Onun için ilgi alanı olan herkes bu sözlükten yararlanabilir diyebiliriz."













Kaynak: AA