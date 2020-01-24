Müzik tutkunu görme engelliye Almanya’dan müzik aleti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sesiyle büyüleyen görme engelli kıza Almanya'dan bir vatandaş org hediye etti.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Burhanettin Uysal, sanata ve müziğe gönül vermiş 13 yaşındaki görme engelli Emine Buluş'a sürpriz yaptı. Sosyal medya üzerinden Emine Buluş'un müziğini dinleyen ve org ihtiyacı olduğunu öğrenen Uysal, aileyle irtibata geçti.

Daha sonra Adıyamanlı yazar Yakup Tosun ile irtibata geçen Uysal, org ücretini gönderdi. Yazar Yakup Tosun, org alarak Besni ilçesindeki ailenin evine giderek orgu Emine Buluş'a hediye etti.

Orgu alan Emine Buluş, kendisine org hediye eden ve aracılık edenlere teşekkür ederek, müziği çok sevdiğini dile getirdi.

Yazar Yakup Tosun ise, Almanya'da ki kişiyi tanımadığını ancak sosyal medya üzerinden böyle bir girişimde bulunarak kendisiyle irtibata geçtiğini ve orgu Emine Buluş'a teslim ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tosun, sosyal meydanın doğru kullanıldığında dünyanın çok küçük olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA