Muzır ne demek, TDK'ya göre Muzır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muzır ne demek? Muzır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muzır kelimesi. Peki muzır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muzır nedir, muzır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUZIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muzır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muzır kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muzır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zararlı

- Her şeyi bozan, karıştıran (çocuk)

- Yaramaz, cinsel gelişmeye zararlı

- Sağlığı bozan



MUZIR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Görüyorsunuz ya iki gözüm, işsizliğin fazlası hem işverenler hem işçi arayanlar için muzırdır, iki gözüm, muzırdır doğrusu!



MUZIR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- muzır yayın

