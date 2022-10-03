Müzisyen Onur Şener kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Kim öldürdü?

Müzisyen Onur Şener, Ankara'da sahne aldığı mekanda istek parça nedeniyle çıkan tartışma sonrası 3 kişi tarafından darp edilerek öldürüldü. Olayın ardından Müzisyen Onur Şener kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Kim öldürdü? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Müzisyen Onur Şener kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Kim öldürdü?

Türkiye, müzisyen Onur Şener'in öldürüldüğü olayı konuşuyor. İddialara göre Şener, istek şarkıyı bilmediği veya şarkıyı karaoke tarzında söylediği için mekandaki 3 müşterisiyle tartışma yaşadı. Bunun üzerine çıkan tartışma sonrası Şener, bu kişilerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan Şener hayatını kaybetti. Bu olaya tepkiler artarken akıllarında olayla ilgili soru işareti bulunan vatandaşlar Müzisyen Onur Şener kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Kim öldürdü? sorularının cevaplarını araştırmaya başladılar.

Müzisyen Onur Şener kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Kim öldürdü?

MÜZİSYEN ONUR ŞENER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Müzisyen Onur Şener, 45 yaşında evli ve 1 çocuk babasıydı. Dün Çankaya ilçesi Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda kamu kurumlarında çalıştıkları belirtilen A.G. (36), S.S. (36) ve İ.K. (35), şarkıcı Onur Şener'den şarkı isteğinde bulundu.

Şener, şarkıyı karaoke tarzında söyleyince İ.K. kendisinin istediği biçimde söylenmesi konusunda ısrarcı oldu. Şener'de şarkıyı söyleme tarzına karışılmamasını söyleyince sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Mekan çalışanlarının araya girmesiyle kavga sona erdi.

Şener işten çıktıktan sonra 3 kişi Şener'e elindeki cam şişelerle saldırarak ağır yaraladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boğazından ve yüzünden cam parçalarıyla ağır yaralanan Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Müzisyen Onur Şener kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Kim öldürdü?

MÜZİSYEN ONUR ŞENER'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi olayına ilişkin harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sanatçı Haluk Levent'te yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Levent, Şener'in öldürülmesi olayında gözaltına alınan şüphelilerden kamu kurumlarında çalıştığını belirtti.

Levent paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar. Ali G. Çalışma Bakanlığı bürokrat, İlker K. çalışma bakanlığı müfettiş, Semih S. TAİ’de mühendis. "

Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Müzisyen Onur Şener kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Kim öldürdü?

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