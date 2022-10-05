Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine sanat camiasından tepkiler büyüyor

Olay Ankara Çayyolu'ndaki bir eğlence mekanında geçtiğimiz cumartesi günü yaşanmıştı. İstek şarkıda bulunan kişilerce şarkıyı bilmediği gerekçesi ile tartışma yaşanmış, yaşanan tartışmanın ardından müzisyen Onur Şener'i ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin sanat camiasından gelen tepkiler hızla büyüyor. Son olarak Onur Şener'in öldürülmesi olayına tepki gösteren Hikmet Buyar, "Bir sanatçı arkadaşımız istek parçası çalmadı diye öldürüldü. Buna inanmak istemiyorum. Çok yazık oldu ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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