Olay Ankara Çayyolu'ndaki bir eğlence mekanında geçtiğimiz cumartesi günü yaşanmıştı. İstek şarkıda bulunan kişilerce şarkıyı bilmediği gerekçesi ile tartışma yaşanmış, yaşanan tartışmanın ardından müzisyen Onur Şener'i ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin sanat camiasından gelen tepkiler hızla büyüyor. Son olarak Onur Şener'in öldürülmesi olayına tepki gösteren Hikmet Buyar, "Bir sanatçı arkadaşımız istek parçası çalmadı diye öldürüldü. Buna inanmak istemiyorum. Çok yazık oldu ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.
Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine sanat camiasından tepkiler büyüyor
Ankara Çayyolu'nda bir eğlence mekanında istek şarkıda bulunan kişilerin, sanatçının şarkıyı bilmediği gerekçesi ile tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaralamıştı. Müzisyen Onur Şener, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti.
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