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Muzlim ne demek, TDK'ya göre Muzlim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muzlim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muzlim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muzlim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muzlim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muzlim ne demek, TDK'ya göre Muzlim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muzlim ne demek? Muzlim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muzlim kelimesi. Peki muzlim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muzlim nedir, muzlim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Muzlim kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Muzlim kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MUZLİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muzlim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muzlim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muzlim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karanlık
- Gizli, belirsiz

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