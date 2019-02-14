Muzlu Milföy tarifi | Muzlu Milföy nasıl yapılır?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerin kıyasıya yarışacağı günün tatlısı ‘ Muzlu Milföy ’ oldu. Günün tatlısının açıklanmasıyla izleyiciler Muzlu Milföy nasıl yapılır? Muzlu Milföy için hangi malzemeler gerekli? Muzlu Milföy nasıl pişirilir?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte Muzlu Milföy malzemeleri ve Muzlu Milföy tarifi...

Muzlu Milföy (Çok Lezzetli) Tarifi İçin Malzemeler

3 adet milföy hamuru(kare olanından)

1 adet muz

Muhallebisi için;

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı toz şeker

Yarım yemek kaşığı nişasta

Yarım yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı vanilya

Üzeri için;

Pudra şekeri

Kremalı Muzlu Milföy Pasta (Çok Lezzetli) Tarifi Yapılışı

İlk olarak muhallebimizi hazırlayalım;Tencerenin içerisine sütü, nişastayı, toz şekeri ve unu ekleyelim.

Ocağa alıp muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirelim.

Muhallebi kıvam alınca ocaktan alıp içerine tereyağını ve vanilyayı ekleyip iyice karıştıralım.

Muhallebi soğurken bizde milföy hamurunu pişirelim.

Milföy hamurlarını resimdeki gibi ortadan ikiye keselim ve yağlı kağıt serili fırın tepsimize yerleştirip önceden ısıtmış olduğumuz 220 derece fırında üzerleri biraz kızarana kadar pişirelim ve fırından alıp soğumaya bırakalım.

Pişen milföy hamurlarını ortadan ikiye ayıralım ve aralarına muhallebimizden katalım.

Muzu dilimlere keselim ve muhallebinin üzerine dizip üzerini kapatalım.

Bütün milföylere aynı işlemi uyguladıktan Sonra üzerlerine pudra şekeri serpelim ve servise sunalım.