Müzmin ne demek, TDK'ya göre Müzmin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müzmin ne demek? Müzmin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müzmin kelimesi. Peki müzmin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müzmin nedir, müzmin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜZMİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müzmin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müzmin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müzmin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süreğen



MÜZMİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Müzmin suskunlukların ardından müthiş açık sözlülükler gelebilir.



MÜZMİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- müzmin bekâr

