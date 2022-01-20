Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Mahkemeden CHP'li Engin Özkoç'a şok! 50 Bin TL manevi tazminat ödeyecekSüper Loto sonuçları 20 Ocak 2022 Perşembe | 20.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı4-5 gün sürecek! AKOM’dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısıSon dakika | Bakan Koca'dan sert tepki: Cezasını çekecekMüzmin ne demek, TDK'ya göre Müzmin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yarın okul var mı? | Okullar tatil mi? | Kar nedeniyle tatil olan iller hangileri? 21 Ocak 2022 CumaCanten isminin anlamı nedir, Canten ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika |  20 Ocak 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuSultanbeyli Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz İstanbulkart abonman başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir 2022?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Müzmin ne demek, TDK'ya göre Müzmin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müzmin ne demek, TDK'ya göre Müzmin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müzmin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müzmin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müzmin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müzmin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müzmin ne demek, TDK'ya göre Müzmin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müzmin ne demek? Müzmin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müzmin kelimesi. Peki müzmin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müzmin nedir, müzmin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜZMİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müzmin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müzmin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müzmin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süreğen

MÜZMİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Müzmin suskunlukların ardından müthiş açık sözlülükler gelebilir.

MÜZMİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- müzmin bekâr

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT