Muzomuhle Ngwane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muzomuhle Ngwane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muzomuhle Ngwane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muzomuhle Ngwane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muzomuhle Ngwane 27 Aralık 1997 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muzomuhle Ngwane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Muzomuhle Ngwane'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muzomuhle Ngwane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muzomuhle Ngwane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muzomuhle Ngwane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muzomuhle Ngwane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2021 yılında Maritzburg Utd.

Muzomuhle Ngwane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muzomuhle Ngwane şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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