Mwape Musonda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mwape Musonda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mwape Musonda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mwape Musonda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mwape Musonda 8 Kasım 1990 tarihinde Mufulira şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mwape Musonda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Mwape Musonda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mwape Musonda'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mwape Musonda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mwape Musonda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mwape Musonda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mwape Musonda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Zanaco FC

3 Şubat 2015 yılında Orlando Pirates

31 Temmuz 2015 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2016 yılında Orlando Pirates

30 Ağustos 2016 yılında Black Leopards

6 Ekim 2020 yılında Hatta Club

1 Şubat 2021 yılında Al-Sahel Club

30 Haziran 2021 yılında Hatta Club

2 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

Mwape Musonda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mwape Musonda şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mwape Musonda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.