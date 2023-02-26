Mxolisi Kunene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mxolisi Kunene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mxolisi Kunene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mxolisi Kunene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mxolisi Kunene 29 Ekim 1991 tarihinde Newcastle, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mxolisi Kunene Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Mxolisi Kunene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mxolisi Kunene'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mxolisi Kunene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mxolisi Kunene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mxolisi Kunene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mxolisi Kunene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2015 yılında M. Swallows

4 Ocak 2017 yılında Baroka FC

3 Temmuz 2017 yılında Maritzburg Utd.

23 Temmuz 2021 yılında AmaZulu FC

Mxolisi Kunene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mxolisi Kunene şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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