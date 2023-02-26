Mxolisi Macuphu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mxolisi Macuphu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mxolisi Macuphu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mxolisi Macuphu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mxolisi Macuphu 12 Mayıs 1989 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mxolisi Macuphu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pulse Players yapmaktadır. Mxolisi Macuphu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mxolisi Macuphu'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mxolisi Macuphu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mxolisi Macuphu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mxolisi Macuphu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mxolisi Macuphu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Golden Arrows

1 Ağustos 2013 yılında Polokwane City

27 Ağustos 2013 yılında Blackburn Rovers FC

27 Ağustos 2014 yılında Royal Eagles

16 Temmuz 2015 yılında Jomo Cosmos

1 Ocak 2018 yılında Chippa United

1 Temmuz 2018 yılında Bidvest Wits FC

29 Ocak 2019 yılında SuperSport Utd.

30 Haziran 2019 yılında Bidvest Wits FC

16 Ekim 2020 yılında TS Galaxy FC

31 Ocak 2022 yılında Royal AM

Mxolisi Macuphu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mxolisi Macuphu şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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