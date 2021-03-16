Myanmar (Burma)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Myanmar (Burma)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Myanmar, resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen adlarıyla Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya'da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülkedir.

Myanmar (Burma)'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Myanmar (Burma) 54409800 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 26. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,007 olduğu görülmektedir.

Myanmar (Burma)'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Myanmar (Burma)'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Myanmar (Burma)'nın yüz ölçümü 669230 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Myanmar (Burma)'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 23070 km² Karasal Alan : 653508 km²

Myanmar (Burma)'nın Haritadaki Yeri / Konumu