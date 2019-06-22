Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya eyaletinde İnterneti kapattı

Myanmar hükumeti Batı Myanmar hükumet kuvvetlerinin Etnik Müslümanlara karşı giriştiği saldırıları yoğunlaştırdığı Rohinya'daki internet servis sağlayıcılara internet hizmeti sunmasını kesmeleri emrini verdi.

Telenor Group, Myanmar Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığının Rohinya ve komşu Çin eyaletlerinde barışı tehdit ettiği, illegal faaliyetleri kontrol etmek için kullanılması sebebiyle bütün internet hizmet sağlayıcılarına hizmetlerini geçici olarak askıya alma emri verdiğini söyledi. İnternet kapatma emrinin Cuma günü uygulanmaya başladığı kaydedildi.

Myanmar hükumet güçlerinin ve Budist rahiplerin Müslümanlara yaptığı, köy yakma, kadınlara ve kızlara karşı tecavüz ve işkence toplu katliam sebebiyle 2017 yılında 730 bin Rohinyalı Müslüman komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı. Birleşmiş Milletler Myanmar hükumetinin Müslümanlara karış uyguladığı toplu katliam ve işkence olaylarını soykırım olarak ilan etmişti.

Kaynak: İHA