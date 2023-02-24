Myenty Abena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myenty Abena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myenty Abena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myenty Abena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myenty Abena 12 Aralık 1994 tarihinde Paramaribo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Surinam,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Leo Myenty Janna Abena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myenty Abena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Myenty Abena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Myenty Abena'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Myenty Abena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abenaofficial14/

Myenty Abena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myenty Abena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Myenty Abena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myenty Abena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2017 yılında De Graafschap

28 Ocak 2019 yılında Spartak Trnava

1 Temmuz 2019 yılında Slo. Bratislava

21 Ocak 2023 yılında Ferencváros

Myenty Abena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myenty Abena şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Myenty Abena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Utrecht

Surinam takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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