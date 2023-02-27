Myeong Seok Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myeong Seok Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Myeong Seok Ko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Myeong Seok Ko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Myeong Seok Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myeong Seok Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Myeong Seok Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myeong Seok Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myeong Seok Ko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myeong Seok Ko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myeong Seok Ko 27 Eylül 1995 tarihinde Yeonggwang, Jeollanam şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 고명석 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myeong Seok Ko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Myeong Seok Ko'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Myeong Seok Ko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myeong Seok Ko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Myeong Seok Ko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myeong Seok Ko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2017 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2018 yılında Daejeon Citizen

4 Ocak 2019 yılında Suwon Bluewings

16 Ocak 2020 yılında Sangju Sangmu

22 Haziran 2021 yılında Suwon Bluewings

Myeong Seok Ko kimdir

Myeong Seok Ko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myeong Seok Ko şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yeonggwang Elementary School (영광초등학교, 2006-2007),
Gangjin Middle School (강진중학교, 2008-2010),
Jungkyung High School (중경고등학교, 2011-2013),
Hongik University (홍익대학교, 2014-2016)

Myeong Seok Ko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Myeong Seok Ko nereli

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