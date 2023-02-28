Myer Bevan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myer Bevan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myer Bevan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myer Bevan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myer Bevan 23 Nisan 1997 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yeni Zelanda,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Myer Stefan Major Bevan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myer Bevan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Myer Bevan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Myer Bevan'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Myer Bevan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/myerbevan/

Myer Bevan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myer Bevan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Myer Bevan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myer Bevan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Auckland City

1 Nisan 2016 yılında Auckland C. Yth

1 Temmuz 2016 yılında Nike Academy

15 Mayıs 2017 yılında Whitecaps FC 2

13 Aralık 2017 yılında Vancouver

28 Mart 2018 yılında Husqvarna FF

15 Temmuz 2018 yılında Vancouver

8 Ağustos 2018 yılında Fresno

30 Kasım 2018 yılında Vancouver

1 Ocak 2019 yılında Western Springs

15 Eylül 2019 yılında Auckland City

19 Ekim 2020 yılında TS Galaxy FC

1 Temmuz 2021 yılında Auckland City

28 Ocak 2022 yılında Cavalry FC

Myer Bevan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myer Bevan şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Myer Bevan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Western Springs AFC

Yeni Zelanda takımında 17 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U23 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 12 gol atmıştır.

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