MYK nedir? Ne iş yapar? MYK açılımı nedir?

MYK, açılımı Merkez Yürütme Kurulu anlamına gelmektedir. MYK; Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter ile TBMM parti grup başkanı ve grup başkan vekillerinden oluşan en üst icra kuruludur. Büyük kongrede alınan kararlar ve MKYK tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yürütülmesini sağlamakla görevlidir. MYK ayrıca MKYK gündemini hazırlamaktadır.

MYK NE İŞ YAPAR?

MYK'nın başlıca görevleri ise parti içi etkili çalışma temposu sağlamak ve teşkilat içinde gerekli uyum ve koordinasyonu sağlamak, partinin diğer Partiler, çeşitli resmi veya sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenlemek, partinin duruş ve görüşünü saptamak ve Genel Başkan’a sunmak, kademe teşkilatlarının belirli takvime göre kongrelerini yaptırmak, partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, büyük kongreye sunulmak üzere MKYK’nın onayına tevdi etmek...

MYK üyelerinin saat 17:00 AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilmesi bekleniyor.