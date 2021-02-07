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MYK Ulusal Meslek Standartları Tam Listesi | Mesleki Yeterlilik Belgeleri

Ulusal Meslek Standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. MYK tarafından yayınlanmış tüm Ulusal Meslek Standartlarının alfabetik tam listesine, Yeterlilik Kodlarına, Seviyelerine, Hazırlayan Kuruluşlara ve Yayınlandığı Resmi Gazete ve Sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MYK Ulusal Meslek Standartları Tam Listesi | Mesleki Yeterlilik Belgeleri

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Hangi Meslekler 5544 Sayılı MYK Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır?

5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Nedir?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

Ulusal Yeterlilik Nedir?

Ulusal yeterlilikler;
- Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
- Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
- Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
- MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Arasındaki Temel Fark Nedir?

Ulusal meslek standartları (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Ulusal yeterlilikler ise, meslek standartlarını temel alarak geliştirilmekte ve ilgili ulusal yeterlilikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen bireylerin nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacağına, başarı ve belgelendirme şartlarına ilişkin unsurları içermektedir.
Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

MYK TARAFINDAN YAYINLANMIŞ ULUSAL MESLEK STANDATRLARI ( Alfabetik )

Agrega Kırma-Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0383-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Agrega Üreticileri Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0200-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276

Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0200-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)

Ağ Teknolojileri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0201-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0190-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

Ağdacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0091-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

Ağir Vasita Tecrübe Sürücüsü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0017-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

Ahşap Doğramacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0171-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

Ahşap Ev İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0169-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

Ahşap Ev İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0169-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

Ahşap Ev İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0169-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

Ahşap İskeletçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0207-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0189-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0189-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0081-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Ums Revizyon Çalışma Grubu 4

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Ahşap Mobilya İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0262-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Ahşap Mobilya İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0262-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Ahşap Mobilya İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0262-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Ahşap Tekne İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0263-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Ahşap Tekne İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0263-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Ahşap Tekne İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0263-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Ahşap Tornacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0191-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Ahşap Yer Döşemecisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0170-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

 

Aile Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0414-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976

 

Akaryakit ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0209-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Aksesuar Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0729-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)

 

Alan Kılavuzu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0551-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Alçı Levha Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0130-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881

 

Alçı Sıva Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0156-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Sektörü Alçı Sıva ve Sıvacı Revizyon Çalışma Grubu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 23.05.2020 - 31135

 

Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0567-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)

 

Ambar ve Antrepo Şefi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0034-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300

 

Ambarcı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0418-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022

 

Anahtarcı (Çilingir) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0387-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727

 

Anketör Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0313-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

Araç Temizlik, Bakım ve Koruma Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0534-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Araç Yükleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0449-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118

 

Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0503-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Adalet ve Güvenlik

Hazırlayan Kuruluşlar: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)

 

Arama Kurtarma Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0501-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Adalet ve Güvenlik

Hazırlayan Kuruluşlar: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)

 

Arama Kurtarma Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0502-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Adalet ve Güvenlik

Hazırlayan Kuruluşlar: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)

 

Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0686-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

Ark Ocağı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0123-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992

 

Ark Ocağı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0123-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992

 

Arşivci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0743-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 21.02.2020-31046 (Mükerrer)

 

Asansör Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0204-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Asansör Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0204-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Asansör Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0203-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Asansör Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0203-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Asfalt Betonu Kazima Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0381-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863

 

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0159-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.11.2011 - 28104 (Mükerrer)

 

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0522-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

 

Aspiratör Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0694-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Aşçı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0110-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800

 

Ateşleyici Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0630-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0617-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213 (Mükerrer)

 

Atık Besleme Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0696-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0569-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)

 

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0568-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)

 

Atık Koordinatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0581-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: Geri Kazanım Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0680-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0688-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Atık Yakma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0701-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Atık Yakma Ön İşlem Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0697-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Atık Yakma Saha Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0700-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Atıksu ve Yağmur Suyu Hatları Görüntüleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0687-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Atıksu ve Yağmur Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0689-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Atkılı Örme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0083-2

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0101-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388 (Mükerrer)

 

Ayakkabı İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0328-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

BACA KONTROL PESONELİ Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0006-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Gazbir - Gazmer Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.,İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer)

 

BACA MONTAJ PERSONELİ Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0006-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Gazbir - Gazmer Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.,İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer)

 

BACA-YAĞLI KANAL TEMİZLEME PERSONELİ Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0507-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer)

 

Bagaj Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0063-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)

 

Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0618-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213

 

Bar Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0048-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472

 

Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0074-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.08.2017 - 30156

 

Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0074-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.08.2017 - 30156

 

Baskı Sonrasi Birim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0408-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976

 

Baskı Varyantçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0684-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0517-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Sakarya Üniversitesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)

 

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0517-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Sakarya Üniversitesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)

 

Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0517-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Sakarya Üniversitesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)

 

Belge Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0744-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046 (Mükerrer)

 

Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0025-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.11.2015 - 29529

 

Beton Santral Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0026-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.11.2015 - 29529

 

Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0082-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Ums Revizyon Çalışma Grubu 4

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Betoncu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0186-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240

 

Bilgi Güvenlik Denetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0292-7

Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)

 

Bilgi Güvenlik Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0291-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)

 

Bilgi İşlem Destek Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0252-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)

 

Bilgi İşlem Destek Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0252-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)

 

Bilgisayar Donanım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0202-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)

 

Bilgisayar Donanım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0202-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)

 

Bina Dış Cephe Temizlik Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0535-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Bina Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0710-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Bireysel Emeklilik Aracısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0298-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Finans

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Bireysel Isıtma Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0301-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0353-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0352-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0354-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - -28836 (Mükerrer)

 

Birinci Yönetmen Yardımcısı (Film) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0631-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255

 

Bitim İşlemleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0075-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Bitim İşlemleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0075-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Bitkisel Yağ Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0483-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.07.2015 -

 

Biyogaz Sistemleri Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0225-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - - 28402 (Mükerrer)

 

Biyogaz Sistemleri Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0225-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)

 

Biyogaz Sistemleri Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0225-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)

 

Biyolog Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0565-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Biyologlar Dayanışma Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2017 - 29960

 

Bobinajci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0437-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)

 

Boom Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0731-4

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)

 

Borverkçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0215-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Boya Mutfağı Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0683-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Boya Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0087-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Boya Üretim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0106-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Boya Üretim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0106-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Boyama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0071-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Boyama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0071-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Bozulabilir Döküm Kalıpçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0270-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069 (Mükerrer)

 

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0557-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898

 

Brodeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0173-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Brodeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0173-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Bt Çözümleri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0290-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)

 

Bt İş Analisti Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0348-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)

 

Bt İş Analizi Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0347-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812

 

Bt Satış Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0253-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)

 

Bt Satış Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0254-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)

 

Buhar Kazanı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0489-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451 (Mükerrer)

 

Bulaşıkhane Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0114-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800

 

Cam Filmi Uygulamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0539-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Marmara Araç Yıkama Bakım Kaplama Dernekleri Federasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Cam Kesim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0610-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Şişecam Düzcam

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)

 

Cankurtaran Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0747-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Spor ve Rekreasyon

Hazırlayan Kuruluşlar: Adalet ve Güvenlik Ms Hazırlama Çalışma Grubu 1

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069

 

Cankurtaran Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0747-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Spor ve Rekreasyon

Hazırlayan Kuruluşlar: Adalet ve Güvenlik Ms Hazırlama Çalışma Grubu 1

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069

 

Cankurtaran Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0747-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Spor ve Rekreasyon

Hazırlayan Kuruluşlar: Adalet ve Güvenlik Ms Hazırlama Çalışma Grubu 1

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069

 

Canlandırmacı (Post Prodüksiyon) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0733-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)

 

Cilt Bakım Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0558-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898

 

Cnc Programcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0216-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929

 

Cnc Programcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0216-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929

 

Cnc Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0261-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2018 - 30313 (Mükerrer)

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0425-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Cbs Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0009-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0426-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Cbs Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022

 

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0314-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

Çağrı Merkezi Takım Lideri Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0315-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

Çakımcı (Kürk Giysi İmalatı) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0523-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

 

Çamaşırhane Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0283-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme Sınav ve Belgelendirme Merkezi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543

 

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0285-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme Sınav ve Belgelendirme Merkezi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543

 

Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0679-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Çevirmen Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0274-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.05.2020 - 31126

 

Çiğ Süt Toplama ve Depolama Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0718-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0484-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.07.2015 - 29424

 

Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0485-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.07.2015 - 29424

 

Çimento Test Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0427-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088

 

Çimento Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0187-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)

 

Çimento Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0187-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)

 

Çimento Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0187-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)

 

Çimento Üretim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0188-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Çoban Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0407-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976

 

Çocuk Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0609-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Binbirçiçek Vakfı,Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)

 

Çocuk Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0609-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Binbirçiçek Vakfı,Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)

 

Çözgü Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0139-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972

 

Çözgülü Örme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0084-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Dansçı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0454-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Oyuncular Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 28.10.2014 - 29159

 

Değerli Taş Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0685-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Delik Delme Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0750-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.05.2020 - 31129

 

Demiryolu Yol Kontrol Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0276-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)

 

Demiryolu Yol Yapim, Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0278-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543

 

Demiryolu Yol Yapim, Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0278-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)

 

Demiryolu Yol Yapim, Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0278-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)

 

Demiryolu Yol Yapim, Bakım ve Onarımı Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0277-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)

 

Depo Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0257-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)

 

Deri İşlenti Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0102-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388 (Mükerrer)

 

Deri İşlenti Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0673-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30338 (Mükerrer)

 

Devamlılık Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0634-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255

 

Dış Ticaret Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0264-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046

 

Dış Ticaret Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0265-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046

 

Dijital (Sayısal)Görüntüleme Teknisyeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0732-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)

 

Dijital Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0494-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622

 

Dijital Sanayi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0658-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2018 - 30313 (Mükerrer)

 

Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0574-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)

 

Dikiş Makinesi Operatörü (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0608-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 Mükerrer

 

Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0339-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Distribütör Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0382-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863

 

Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0004-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300 (Mükerrer)

 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0001-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300 (Mükerrer)

 

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0007-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Gazbir - Gazmer Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.,İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer)

 

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0003-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300 (Mükerrer)

 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0005-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 2300 (Mükerrer)

 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0005-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300 (Mükerrer)

 

Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0286-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571

 

Doğalgaz Sayaç Takma Sökme Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0422-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022 (Mükerrer)

 

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0193-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 31.08.2017 - 30170

 

Dokuma Kumaş Desinatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0194-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 31.08.2017 - 30170

 

Dokuma Kumaş Tasarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0751-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.09.2020 - 31233

 

Dokuma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0141-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972

 

Dokuma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0141-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972

 

Dokuma Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0142-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972

 

Dokusuz Yüzey Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0086-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.09.2010 - 27699

 

Dokusuz Yüzey Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0086-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.09.2010 - 27699

 

Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0702-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Dozer Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0077-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Döküm Modelcisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0150-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Dökümcü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0149-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Dökümcü (Kuyumculuk) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0641-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 20.12.2017-30276 (Mükerrer)

 

Dönerci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0109-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800 (2.Mükerrer)

 

Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0181-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)

 

Duvarcı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0157-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Ums Revizyon Çalışma Grubu2

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Düzeltmen (Müsahhih) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0595-5

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0698-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Eczane Destek Hizmetleri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0719-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Eczacıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Eczane Teknik Hizmetleri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0720-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Eczacıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Eğitim Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0337-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

Ekskavatör Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0078-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0524-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

 

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0479-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Elder

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 -

 

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0334-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Elder

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784

 

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0480-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Elder

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayip Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0481-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Elder

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0487-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Elder

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.07.2015 - 29424 (Mükerrer)

 

Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0482-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Elder

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0333-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Elder

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784

 

Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0217-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0217-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0217-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Elektrik Sayaç Sökme Takma Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0421-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022 (Mükerrer)

 

Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0399-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)

 

Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0399-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)

 

Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0554-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Elektro Erozyon Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0340-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0096-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.12.2010 - 27772

 

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0096-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.12.2010 - 27772

 

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0397-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)

 

Endeks Okuma Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0396-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Elder

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0582-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: Geri Kazanım Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Endüstriyel Boru Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0015-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Endüstriyel Boru Montajcısı Ums ve Uy Revizyonu Myk Çalışma Grubu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 23.05.2020 - 31135

 

Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0611-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Şişecam Düzcam

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)

 

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0612-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Şişecam Düzcam

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)

 

Endüstriyel Cam Kesim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0613-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Şişecam Düzcam

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)

 

Endüstriyel Fırın İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0044-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.06.2018 - 30441

 

Endüstriyel Fırın İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0044-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.06.2018 - 30441

 

Endüstriyel İlişkiler Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0447-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118 (Mükerrer)

 

Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0372-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0628-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Açıkhava Reklamcıları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0627-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Açıkhava Reklamcıları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0356-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0357-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0358-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0045-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.06.2015 - 29389 (Mükerrer)

 

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0275-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069

 

Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0614-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Şişecam Düzcam

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)

 

Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0548-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0548-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Engelli ve Yaşli Bakım Koordinatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0549-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Epilasyon Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0616-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213

 

Erkek Terzisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0327-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723

 

Esnek Zemin Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0703-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Et Ürünleri İşleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0599-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104

 

E-Ticaret Kategori Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0607-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Anadolu Aslanları İşadamları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Etik ve Uyum Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0675-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Etik ve İtibar Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Evcil Hayvan Kuaförü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0709-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Çağdaş Kedi Köpek Kuaförleri Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0355-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0355-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Fermente Ürün Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0559-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Orman Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898

 

Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0486-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.07.2015 - 29424

 

Fidan Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0544-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Figüran Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0369-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Oyuncular Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863

 

Finişer (Serici) Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0131-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881

 

Flekso Baskı Birim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0324-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)

 

Flekso Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0321-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)

 

Flekso Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0321-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)

 

Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0325-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)

 

Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0322-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)

 

Flekso Kalıp Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0323-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)

 

Folyo Uygulamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0540-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Marmara Araç Yıkama Bakım Kaplama Dernekleri Federasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Foto Muhabiri Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0491-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451

 

Foto Muhabiri Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0491-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451

 

Fotoğraf Görüntü İşleme ve Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0500-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622

 

Fotoğrafçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0499-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622

 

Fotoğrafçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0499-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622

 

Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0226-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402

 

Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0226-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402

 

Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0226-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402

 

Frezeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0166-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Frezeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0166-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Galeri Açma Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0542-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Gemi Geri Dönüşüm İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0432-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)

 

Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0433-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)

 

Gemi İzolasyoncusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0736-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (Gisbir)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034

 

Gemi Makine Bakımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0434-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)

 

Gemi Makine Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0435-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088

 

Gemi Montaj ve Onarım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0737-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (Gisbir)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034

 

Gemi Yüzey Hazırlama Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0738-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (Gisbir)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034

 

Genel Alan Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0020-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451

 

Genel Alan Temizleme Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0021-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451

 

Gerontolog Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0550-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Görme Engelliler Yönelim ve Bağimsiz Hareket Eğitmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0331-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Türkiye Beyazay Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784

 

Görsel Efekt Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0734-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)

 

Görsel Yönetmen Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0591-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0555-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Görüntü Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0584-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Greyder Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0079-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Güneş Isıl Sistem Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0295-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571

 

Güneş Isıl Sistem Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0295-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571

 

Güneş Isıl Sistem Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0295-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571

 

Güzellik Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0287-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (Mükerrer)

 

Haber Editörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0596-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Haber Kameramanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0717-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Haber Kameramanları Derneği İktisadi İşletmesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Haber Spikeri Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0586-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Haddeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0043-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.06.2018 - 30441

 

Haddeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0043-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.06.2018 - 30441

 

Halı Temizleme ve Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0538-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Harita Kadastrocu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0258-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443

 

Harita Kadastrocu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0258-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443

 

Hasta Yönlendirme Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0713-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Hava Aracı Montaj Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0749-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.06.2020 - 2020/31158 (Mükerrer)

 

Hava Kanali Montaj ve İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0302-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Havuz Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0536-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Elemanı (Staff) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0752-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.09.2020 - 31260

 

Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Sorumlusu (Supervisor) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0753-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.09.2020 - 31260

 

Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi (Manager) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0754-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.09.2020 - 31260

 

Hidrolik-Pnömatikçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0185-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Hidrolik-Pnömatikçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0185-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Hidrolog Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0384-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863

 

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0057-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.06.2018 - 30441

 

Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0132-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881

 

Isıl İşlemci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0148-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Isıl İşlemci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0148-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0424-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022 (Mükerrer)

 

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0360-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0361-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Isıtma Tesisat Bakım Onarımı ve Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0359-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0002-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Gazbir - Gazmer Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.,İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer)

 

Işık Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0464-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287

 

Işıkçı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0465-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287

 

İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0690-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

İdari İşler Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0162-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

İkinci Yönetmen Yardımcısı (Film) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0632-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255

 

İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0056-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

İnsan Kaynaklari Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0444-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 -

 

İnsan Kaynaklari Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0445-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118 (Mükerrer)

 

İnsan Kaynaklari Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0446-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118 (Mükerrer)

 

İnşaat Boyacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0058-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.05.2010 - 27579

 

İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0463-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287

 

İplik Bitim İşleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0030-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)

 

İplik Dikiş Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0392-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

İplik Eğirme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0031-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)

 

İplik Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0032-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)

 

İskele Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0158-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.11.2011 - 28104 (Mükerrer)

 

İstasyon Trafik İşletmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0233-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - - 28402 (Mükerrer)

 

İstihbarat Şefi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0592-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0368-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.06.2020 - 31158 (Mükerrer)

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0029-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.12.2009 - 27429

 

İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0143-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

İşaretçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0448-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118

 

İşe Alım Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0316-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 28692 (Mükerrer)

 

İşe Alım Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0317-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

İşletme Elektrik Bakımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0164-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2011 - 28148(Mükerrer)

 

İşletme Elektrik Bakımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0398-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.03.2014 - 28947 ( Mü

 

İşletme Elektrik Bakımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0462-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.01.2015 - 29247

 

İşletme Elektronik Bakımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0165-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

İtfaiyeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0518-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Adalet ve Güvenlik

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755

 

İtfaiyeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0518-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Adalet ve Güvenlik

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755

 

İtfaiyeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0518-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Adalet ve Güvenlik

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755

 

İtfaiyeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0518-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Adalet ve Güvenlik

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755

 

İzabeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0062-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

İzabeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0062-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Jeomorfolog Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0727-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: Jeomorfoloji Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (Mükerrer)

 

Kadın Terzisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0326-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723

 

Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0619-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213

 

Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0182-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)

 

Kalıp Takım ve Aparatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0197-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972

 

Kalibrasyoncu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0018-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Kalibrasyoncu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0018-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Kalite Kontrolcü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0419-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022

 

Kalite Kontrolcü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0419-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022

 

Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0420-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022

 

Kamera Birinci Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0602-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamera Asistanları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Kamera İkinci Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0603-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamera Asistanları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Kameraman Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0466-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287

 

Kamyon Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0379-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863

 

Kapı Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0064-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)

 

Kapı/Kantar Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0450-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118

 

Kapitoneci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0174-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Kapitoneci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0174-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Kaplama Operatörü (Draje) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0460-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.12.2014 - - 29205

 

Kar Kürüme ve Tuzlama Aracı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0714-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Kariyer Psikolojik Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0626-7

Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : Eğitim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0416-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976 (Mükerrer)

 

Kartonpiyer Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0250-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412

 

Kasap Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0597-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104

 

Kasiyer Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0458-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2014 - - 29196

 

Kat Hizmetleri Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0022-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451

 

Kat Hizmetleri Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0022-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451

 

Kat Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0023-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451

 

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0293-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0294-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571(Mükerrer)

 

Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0273-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (Mükerrer)

 

Kebapçı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0108-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800 (2.Mükerrer)

 

Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0404-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0406-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0405-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Kereste İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0192-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Kesimci (Ayakkabı/Saraciye) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0672-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388 (Mükerrer)

 

Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0128-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388 (Mükerrer)

 

Kesimhane Kasabı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0598-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104

 

Kırma Eleme Tesis Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0529-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

 

Kırma Eleme Tesis Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0605-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Eskişehir Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0606-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Eskişehir Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Kızgın Yağ Kazanı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0490-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451 (Mükerrer)

 

Kimya Laboratuvarı Analisti Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0090-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Kimya Laboratuvarı Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0090-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.09.2010 - 27709

 

Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0668-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Kiremit Tipi Çatı Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0272-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543

 

Kirim Katlama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0409-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976

 

Kitap Editörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0670-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Yayıncılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388

 

Kobi Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0338-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

Koç Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0318-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

Kokil (Kalıcı) Döküm Kalıpçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0271-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069

 

Koku Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0716-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Koku Kültürü Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Kompleci (Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0580-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Kompozit Ürün Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0210-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Kompozit Ürün Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0638-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Kondüktör Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0232-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)

 

Konverter Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0124-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992

 

Konverter Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0124-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992

 

Kostüm Tasarım Yardımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0723-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)

 

Kostüm Tasarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0724-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)

 

Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0561-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2017 - 29960

 

Köprülü Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0417-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022 (Mükerrer)

 

Kuaför (Erkek) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0094-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Kuaför (Kadın) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0093-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Kule Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0014-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.11.2015 - 29529

 

Kurgu Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0239-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)

 

Kurgucu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0587-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Kurtarma Dalgıcı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0504-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Adalet ve Güvenlik

Hazırlayan Kuruluşlar: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)

 

Kuru Temizleme Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0284-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme Sınav ve Belgelendirme Merkezi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543

 

Kurumsal Eğitmen Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0537-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Eğitim

Hazırlayan Kuruluşlar: Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Kurumsal Eğitmen Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0537-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Eğitim

Hazırlayan Kuruluşlar: Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Kurumsal İletişim Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0639-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276(Mükerrer)

 

Kutu Katlama Yapiştirma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0393-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Kuyu Bakım - Onarım İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0681-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Kuyumcu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0385-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Kürk Giysi İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0525-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

 

Lastik Bakım Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0541-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Marmara Araç Yıkama Bakım Kaplama Dernekleri Federasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Lektör Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0671-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Yayıncılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388

 

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0035-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688

 

Liman Operasyon Müdürü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0035-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300

 

Liman Operasyon Planlamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0452-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118

 

Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0095-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688

 

Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0060-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472

 

Liman Terminal Şefi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0036-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300

 

Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0061-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472

 

Lojistik Gümrük Takipçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0438-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İhracatçılar Meclisi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088

 

Lojistik Operasyon Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0439-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İhracatçılar Meclisi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088

 

Lojistik Operasyon Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0440-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İhracatçılar Meclisi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088

 

Maçacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0151-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Madde Bağımlılığı Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0571-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003

 

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0459-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2014 - 29196

 

Makine Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0221-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Makine Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0221-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0528-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Makine Ressamı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0222-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Makine Ressamı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0222-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Makine Ressamı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0222-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Makyaj Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0179-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)

 

Makyaj Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0180-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)

 

Manevi Danışman Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0728-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Diyanet İşleri Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (Mükerrer)

 

Manikürist Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0092-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Masaj Uygulayıcı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0178-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)

 

Matbaa Bıçak Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0394-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Matbaa Operatör Yardimcisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0495-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622

 

Matbaa Üretim Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0496-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622

 

Matkap Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0137-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Matkap Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0137-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Mekanik (Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0669-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Mekanik Bakımcı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0010-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Mekanik Bakımcı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0010-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Mekanik Bakımcı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0010-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Mekanik Tesisat Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0303-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Mekanizasyon-Pres İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0530-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

 

Mekanize Kazi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0531-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

 

Mekatronik Sistem Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0152-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Mekatronik Sistem Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0152-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Merkezi Isıtma Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0304-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661(Mükerrer)

 

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0363-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Merkezi İzleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0695-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0428-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088

 

Merkezi Kumanda Operatörü (Farin) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0429-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088

 

Merkezi Kumanda Operatörü (Fırın) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0038-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak

Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472

 

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0362-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0362-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Mermer-Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0478-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451 (Mükerrer)

 

Mermer-Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0478-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0442-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)

 

Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0442-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)

 

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0443-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)

 

Metal Doğramaci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0138-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0341-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0341-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Metal İşleri Seri Üretim Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0098-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069

 

Metal Kesimci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0237-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Metal Kesimci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0237-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Metal Kumlama İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0373-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0238-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0238-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Metal Sac İşlemeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0236-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Metal Sac İşlemeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0236-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Metal Yüzey Kaplamacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0374-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Metal Yüzey Kaplamacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0374-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Metrobüs Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0335-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (mükerrer)

 

Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0511-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688

 

Meyve- Sebze Suyu ve Alkolsüz İçecek Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0512-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688

 

Meyve Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0545-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Mıhlayıcı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0642-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Mısır İşleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0513-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688

 

Minibüs Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0376-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863

 

Mobil Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0175-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Mobilya Döşemecisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0155-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

 

Mobilya Döşemecisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0155-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

 

Mobilya Döşemecisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0155-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

 

Mobilya ve Dekorasyon Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0154-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

 

Mobilya ve Dekorasyon Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0154-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

 

Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0100-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388 (Mükerrer)

 

Model Makineci (Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0579-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Modelci(Kuyumculuk) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0643-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 20.12.2017-30276 (Mükerrer)

 

Modelist Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0055-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Modelist Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0578-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Monoray-Kulikar Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0575-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)

 

Motor Test Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0011-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Motor Test Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0011-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Motosiklet Bakım Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0224-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Meksa Vakfı Mal ve Hizmet Üretim Birimleri İşletmesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 28349 (Mükerrer)

 

Motosikletli Kurye Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0637-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ms Hazırlama Çalışma Grubu 1

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Muhabir Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0492-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451

 

Mutfak Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0113-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800

 

Mutfak Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0112-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800

 

Nakışçı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0172-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Nakışçı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0172-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Nanoteknoloji Uygulama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0749-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.05.2020 - 31129

 

Nc/Cnc Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0147-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Nc/Cnc Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0147-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Nefes Koçu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0708-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Spor ve Rekreasyon

Hazırlayan Kuruluşlar: Spor ve Rekreasyon Ms Hazırlama Çalışma Grubu 1

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Nezaretçi (Maden) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0576-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)

 

Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0514-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688

 

Numarataj Elamanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0711-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Numuneci (Maden) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0532-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

 

Obje İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0644-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Oda Temizleme Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0024-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451

 

Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0552-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0553-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Ofset Baskı Birim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0199-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)

 

Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0198-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)

 

Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0497-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622

 

Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0497-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622

 

Okul Psikolojik Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0625-7

Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : Eğitim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Opera Şarkıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0455-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Oyuncular Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 28.10.2014 - 29159

 

Organizasyonel Gelişim Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0319-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0475-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.04.2015 - 29321

 

Orman Gençleştirme ve Bakım İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0476-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.04.2015 - 29321

 

Otel Rezervasyon Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0065-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)

 

Otel Telefon Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0066-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)

 

Otomasyon Sistemleri Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0205-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 -

 

Otomasyon Sistemleri Programcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0206-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Otomotiv Boya Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0115-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 2,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Otomotiv Boyacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0012-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Otomotiv Boyacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0012-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Otomotiv Elektrikçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0120-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 1,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Otomotiv Elektromekanikçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0121-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 1,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Otomotiv Gövde Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0116-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 2,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Otomotiv Gövde Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0116-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 2,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Otomotiv Kaportacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0046-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.06.2015 - 29389 (Mükerrer)

 

Otomotiv Kaportacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0046-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.06.2015 - 29389 (Mükerrer)

 

Otomotiv Kontrol Test ve Ayar İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0223-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2020 - 31201

 

Otomotiv Mekanikçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0119-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 1,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Otomotiv Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0013-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Otomotiv Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0013-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0118-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 1,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)

 

Otomotiv Prototipçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0047-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.09.2020 - 31233

 

Otomotiv Prototipçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0047-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.09.2020 - 31233

 

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi,Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0122-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2020 - 31201 (Mükerrer)

 

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi,Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0122-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2020 - 31201 (Mükerrer)

 

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0019-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0019-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

 

Otopark Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0657-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Otopark İşletmecileri Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2018 - 30313

 

Oyuncu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0371-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Oyuncular Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863

 

Öğütme (Değirmen) Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0604-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Eskişehir Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0566-7

Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : Eğitim

Hazırlayan Kuruluşlar: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2017 - 29960 (Mük

 

Ön Büro Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0067-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)

 

Ön Büro Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0068-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)

 

Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0247-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412

 

Ön Dökümlü Beton Kürcüsü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0248-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412

 

Ön Dökümlü Beton Öngermecisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0249-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412

 

Ön Dökümlü Beton Üretim Hattı Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0246-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412

 

Ön İplik Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0033-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)

 

Ön İplik Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0033-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)

 

Ön Muhasebe Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0505-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Finans

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)

 

Ön Terbiye Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0070-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Ön Terbiye Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0070-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Örme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0085-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Örtü Tipi Çatı Kaplamıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0312-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661

 

Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0676-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Özel Kalem Müdürleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Özel/Sanatsal Yetenek Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0693-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Kast Ajansları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Özlük İşleri Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0336-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

P.V.C. Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0311-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Pükad

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661

 

Panel Çatı Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0251-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412

 

Panel Kalıpçı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0176-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Panel Kalıpçı Ums ve Uy Revizyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069

 

Pastacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0111-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800

 

Pazarlama Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0364-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046

 

Pazarlama Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0365-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046

 

Pazarlama Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0366-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046

 

Performans Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0415-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976 (Mükerrer)

 

Petrol Rafinerisi Kontrol Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0742-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034 (Mükerrer)

 

Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0741-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034 mükerrer

 

Peynir Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0510-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688

 

Pideci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0107-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800

 

Plastik Ekstrüzyon Makine Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0400-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)

 

Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0069-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632

 

Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0069-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632

 

Plastik Geri Dönüşüm Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0401-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)

 

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0228-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)

 

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0229-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)

 

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0230-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)

 

Plastik Şişirme Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0402-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)

 

Plastik Şişirme Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0402-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)

 

Plastik Termoform Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0403-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - - 28947 (Mükerrer)

 

Posta ve Kargo Teslim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 20UMS0748-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069

 

Presçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0161-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Presçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0161-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Presçi (Mobilya) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0208-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Profesyonel Turist Rehberi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0076-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.07.2010 - 27643

 

Program Yapim Yardımcısı (Televizyon ve Radyo) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0241-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)

 

Program Yapimcisi (Televizyon ve Radyo) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0240-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)

 

Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0380-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)

 

Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0577-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 3003 (Mükerrer)

 

Psikolojik Danışman Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0624-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Eğitim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

 

Püskürtme Beton Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0707-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Tünelcilik Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Püskürtme Tipi Poliüretan Isı Yalıtım Uygulama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0508-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688

 

Radyo Teknik Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0245-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)

 

Raylı Sistem Araçlari Elektrik Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0279-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)

 

Raylı Sistem Araçlari Elektronik Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0280-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)

 

Raylı Sistem Araçlari Mekanik Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0281-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)

 

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0235-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)

 

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0235-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)

 

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0235-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)

 

Reaktif Hazırlayici Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0533-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

 

Refrakterci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0125-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992

 

Refrakterci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0125-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992

 

Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0195-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Resim Seçici Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0588-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Robotik Sistemler Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0712-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Röle Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0332-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Elder

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784

 

Rüzgar Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0227-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402

 

Rüzgar Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0227-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402

 

Rüzgar Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0227-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402

 

Saat Tamircisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0386-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Sadekar Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0645-5

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276(Mükerrer)

 

Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0583-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: Geri Kazanım Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Sanat Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0725-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)

 

Sanat Yönetmeni Yardımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0735-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)

 

Saraciye İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0349-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Sargı Makineleri İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0457-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2014 - 29196

 

Sarım Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0395-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Satın Alma Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0266-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Satın Alma Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0267-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Satın Alma Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0268-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Satış Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0519-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755

 

Satış Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0519-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755

 

Satış Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0520-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755

 

Satış Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0521-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755

 

Sayacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0329-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Sayfa Editörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0593-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104

 

Sayfa Sekreteri Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0594-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Sayısal Medya Yapımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0589-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0620-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213

 

Sebze Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0546-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Selofan Kaplama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0391-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Seramik Karo Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0177-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Ums Revizyon Çalışma Grubu 1

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0646-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276(Mükerrer)

 

Serigrafi Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0309-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Serigrafi Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0309-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sert Kapak Takma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0410-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976

 

Servis Aracı Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0377-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863 (Mükerrer)

 

Servis Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0049-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472

 

Servis Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0049-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472

 

Servis Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0049-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472

 

Servis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0050-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472

 

Ses Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0467-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287

 

Ses Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0133-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881 (Mükerrer)

 

Sesçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0468-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287

 

Seslendirme Oyuncusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0370-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Oyuncular Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863

 

Seslendirme Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0585-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Set Aksesuar Sorumlusu (Film) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0730-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)

 

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0144-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.08.2011 - 28020 (Mükerrer)

 

Seyahat Acentası Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0282-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543

 

Seyahat Satış Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0145-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türk Hava Yolları A.O.,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472

 

Sıcak Metal Şekillendirmeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0196-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.04.2012 - 28260 (Mükerrer)

 

Sıcak Su Kazanı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0488-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451 (Mükerrer)

 

Sıhhi Tesisat Bakım Onarımı ve Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0305-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sıhhi Tesisat Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0306-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0307-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - - 28661 (Mükerrer)

 

Sıhhi Tesisatçı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0308-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sıvacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0135-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881 (Mükerrer)

 

Sıvama Taslama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0411-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976

 

Siber Güvenlik Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0740-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034

 

Sigorta Acentesi Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0296-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Finans

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sigorta Brokeri Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0297-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Finans

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sigorta Brokeri Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0297-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Finans

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0300-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Finans

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0300-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Finans

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sigorta Şirketi Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0299-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Finans

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sigorta Şirketi Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0299-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Finans

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Silindir Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0080-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (Mükerrer)

 

Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0255-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)

 

Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0255-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)

 

Sistem Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0289-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (Mükerrer)

 

Sistem Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0289-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)

 

Sondör Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0629-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Sos Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0621-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213

 

Spiral Ciltleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0412-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976

 

Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0691-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Su Sayacı Sökme Takma Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0423-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji

Hazırlayan Kuruluşlar: Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022 (Mükerrer)

 

Su SCADA Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0678-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Su Ürünleri İşleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0515-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688

 

Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0692-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Su Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0134-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 1

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Sunucu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0469-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287

 

Sürekli Dökümcü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0126-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992

 

Sürekli Dökümcü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0126-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992

 

Sürekli Form Harman Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0413-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976

 

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0310-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0310-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)

 

Sürütme ve Yükleme İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0477-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.04.2015 - 29321

 

Süs Bitkileri Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0601-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104

 

Süt ve Süt Ürünleri İşleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0509-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688

 

Şablon Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0072-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972

 

Şehir İçi Toplu Taşima Otobüs Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0378-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863

 

Şekerleme-Sakız Hammadde Hazırlama ve Şekil Verme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0461-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.12.2014 - 29205

 

Şekilli Kesim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0390-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Tabaka Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0184-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)

 

Tabaka Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0184-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)

 

Tadımcı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0560-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Orman Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898

 

Tahar Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0140-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972

 

Tahribatlı Muayeneci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0099-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Taksi Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0375-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863

 

Tamir-Tarama-Söküm İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0572-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)

 

Tamir-Tarama-Söküm İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0572-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)

 

Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0636-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Spor ve Rekreasyon

Hazırlayan Kuruluşlar: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255

 

Tanıtım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0622-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213

 

Tanıtım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0623-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213

 

Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0269-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2012 - 28488

 

Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0269-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2012 - 28488

 

Taşlama Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0097-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Taşlama Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0097-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0453-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 28.10.2014 - 29159

 

Teknoloji Transfer Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0677-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Tekstil Test Laborantı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0350-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0351-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)

 

Tel Çekme Örme İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0456-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2014 - 29196

 

Tel Dikiş Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0389-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0648-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0648-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Bakım Onarım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0649-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0650-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0650-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0651-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0652-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0653-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0659-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0660-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0661-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0662-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0662-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0663-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0664-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Şebeke Planlama Saha Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0665-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Şebeke Planlama Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0666-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Şebeke Planlama Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0667-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0654-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0654-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0655-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0656-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)

 

Televizyon Program Yönetmen Yardimcisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0243-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)

 

Televizyon Program Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0242-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)

 

Televizyon Teknik Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0244-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)

 

Terminal Çekici Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0451-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118

 

Tersane Yardımcı İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0739-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (Gisbir)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034

 

Tesis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0640-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276(Mükerrer)

 

Tesviyeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0367-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972

 

Tesviyeci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0367-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972

 

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0699-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre

Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Tıbbi Cihaz Klinik Destek Elamanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0721-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Tıbbi Cihaz Satış ve Tanıtım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0722-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

 

Time-Code Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0635-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255

 

Tohum Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0547-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Topoğraf Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0008-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

 

Tornaci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0160-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Tornaci Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0160-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0715-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Trafik Kontrolörü (Demiryolu) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0234-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)

 

Trafo Bobin Sarma İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 14UMS0441-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)

 

Transfer Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0146-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.08.2011 - 28020 (Mükerrer)

 

Tren Makinisti Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0059-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388

 

Tren Teşkilcisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0231-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)

 

Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0704-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Tulumbacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0682-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Tünel Delgi Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0706-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Tünelcilik Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Tünel İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0705-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Tünelcilik Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Tünel İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0705-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Tünelcilik Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Tünel Kalıpçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0028-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.11.2015 - 29529

 

Tütün Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0600-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Uçak Bakım Boya Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0470-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Hava Yolları A.O.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300

 

Uçak Harekat Memuru Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0471-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Hava Yolları A.O.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300

 

Uçak Kabin Memuru Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0472-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Hava Yolları A.O.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300

 

Uçak Yükleme Uzmanı (Aircraft Load Master) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0473-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Hava Yolları A.O.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300

 

Uçuş Harekat Uzmanı (Flight Dispatcher) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0474-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Hava Yolları A.O.

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300

 

Uluslararası Ticaret Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0570-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ticaret

Hazırlayan Kuruluşlar: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992

 

Uzman Muhabir Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0493-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451

 

Ücret ve Yan Haklar Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0163-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

 

Üçüncü Yönetmen Yardımcısı (Film) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0633-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255

 

Ütücü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0220-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)

 

Varak Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0498-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622

 

Vargel - Planya Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0342-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Veri Giriş Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0256-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)

 

Veritabani Teknik Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0345-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812

 

Veritabani Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0346-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812

 

Web Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0183-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)

 

Web Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0183-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)

 

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0288-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (Mükerrer)

 

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0288-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (Mükerrer)

 

Yangın Söndürücü Servis Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0745

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Adalet ve Güvenlik

Hazırlayan Kuruluşlar: Yangından Korunma Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034

 

Yangın Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0136-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881 (Mükerrer)

 

Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0746-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Adalet ve Güvenlik

Hazırlayan Kuruluşlar: Yangından Korunma Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034

 

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/Üstyapı) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0259-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443

 

Yapı Teknik Ressamı (Mimari/İç Mimari) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0260-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443

 

Yaratıcı Drama Eğitmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 18UMS0674-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Eğitim

Hazırlayan Kuruluşlar: Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)

 

Yardimci Muhasebe Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 15UMS0506-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Finans

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)

 

Yat Donatimcisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0526-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

 

Yazılım Geliştirici Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0343-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812

 

Yazılım Geliştirici Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0343-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812

 

Yazılım Geliştirici Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0343-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)

 

Yazılım Uygulamaları Destek Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0344-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812

 

Yazılım Uygulamaları Destek Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0344-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812

 

Yeni Medya İçerik Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0590-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)

 

Yer Altı Hazırlık İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0543-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Yer Altı Hazırlık İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0543-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)

 

Yeraltı Üretim İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0615-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)

 

Yeralti Nakliyat İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0573-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)

 

Yönetim Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0330-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Yönetim Danışmanları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784 (Mükerrer)

 

Yönetim Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0330-7

Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar: Yönetim Danışmanları Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784 (Mükerrer)

 

Yönetmen (Film) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 19UMS0726-7

Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)

 

Yumuşak Kapak Takma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0388-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947

 

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0320-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0320-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)

 

Yüksek Fırın İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0167-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Yüksek Fırın Kumanda Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0168-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)

 

Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarlari Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0218-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0219-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0219-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617

 

Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 17UMS0647-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276(Mükerrer)

 

Zeytinyağı Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 16UMS0556-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda

Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Orman Vakfı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898

 

 

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