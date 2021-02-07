MYK Ulusal Meslek Standartları Tam Listesi | Mesleki Yeterlilik Belgeleri

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Hangi Meslekler 5544 Sayılı MYK Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır?

5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Nedir?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

Ulusal Yeterlilik Nedir?

Ulusal yeterlilikler;

- Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,

- Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,

- Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,

- MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Arasındaki Temel Fark Nedir?

Ulusal meslek standartları (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Ulusal yeterlilikler ise, meslek standartlarını temel alarak geliştirilmekte ve ilgili ulusal yeterlilikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen bireylerin nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacağına, başarı ve belgelendirme şartlarına ilişkin unsurları içermektedir.

Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

MYK TARAFINDAN YAYINLANMIŞ ULUSAL MESLEK STANDATRLARI ( Alfabetik )

Agrega Kırma-Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 13UMS0383-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat

Hazırlayan Kuruluşlar: Agrega Üreticileri Birliği Derneği

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)

Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0200-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276

Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0200-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)

Ağ Teknolojileri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0201-6

Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri

Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0190-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

Ağdacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 10UMS0091-2

Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868

Ağir Vasita Tecrübe Sürücüsü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 09UMS0017-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv

Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)

Ahşap Doğramacı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0171-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

Ahşap Ev İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0169-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

Ahşap Ev İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0169-5

Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

Ahşap Ev İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 11UMS0169-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük

Ahşap İskeletçi Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0207-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0189-3

Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi

Yeterlilik Kodu : 12UMS0189-4

Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri

Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)