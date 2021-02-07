MYK Ulusal Meslek Standartları Tam Listesi | Mesleki Yeterlilik Belgeleri
Ulusal Meslek Standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. MYK tarafından yayınlanmış tüm Ulusal Meslek Standartlarının alfabetik tam listesine, Yeterlilik Kodlarına, Seviyelerine, Hazırlayan Kuruluşlara ve Yayınlandığı Resmi Gazete ve Sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ulusal Meslek Standardı Nedir?
(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.
Hangi Meslekler 5544 Sayılı MYK Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır?
5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Nedir?
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.
Ulusal Yeterlilik Nedir?
Ulusal yeterlilikler;
- Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
- Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
- Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
- MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.
Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Arasındaki Temel Fark Nedir?
Ulusal meslek standartları (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Ulusal yeterlilikler ise, meslek standartlarını temel alarak geliştirilmekte ve ilgili ulusal yeterlilikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen bireylerin nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacağına, başarı ve belgelendirme şartlarına ilişkin unsurları içermektedir.
Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.
MYK TARAFINDAN YAYINLANMIŞ ULUSAL MESLEK STANDATRLARI ( Alfabetik )
Agrega Kırma-Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0383-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Agrega Üreticileri Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0200-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276
Ağ Teknolojileri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0200-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)
Ağ Teknolojileri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0201-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)
Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0190-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Ağdacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0091-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Ağir Vasita Tecrübe Sürücüsü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0017-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Ahşap Doğramacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0171-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük
Ahşap Ev İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0169-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük
Ahşap Ev İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0169-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük
Ahşap Ev İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0169-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük
Ahşap İskeletçi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0207-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0189-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0189-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0081-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Ums Revizyon Çalışma Grubu 4
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Ahşap Mobilya İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0262-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Ahşap Mobilya İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0262-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Ahşap Mobilya İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0262-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Ahşap Tekne İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0263-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Ahşap Tekne İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0263-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Ahşap Tekne İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0263-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Ahşap Tornacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0191-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Ahşap Yer Döşemecisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0170-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük
Aile Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0414-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976
Akaryakit ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0209-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Aksesuar Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0729-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)
Alan Kılavuzu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0551-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Alçı Levha Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0130-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881
Alçı Sıva Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0156-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Sektörü Alçı Sıva ve Sıvacı Revizyon Çalışma Grubu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 23.05.2020 - 31135
Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0567-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)
Ambar ve Antrepo Şefi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0034-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300
Ambarcı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0418-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022
Anahtarcı (Çilingir) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0387-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727
Anketör Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0313-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
Araç Temizlik, Bakım ve Koruma Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0534-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Araç Yükleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0449-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118
Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0503-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Adalet ve Güvenlik
Hazırlayan Kuruluşlar: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)
Arama Kurtarma Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0501-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Adalet ve Güvenlik
Hazırlayan Kuruluşlar: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)
Arama Kurtarma Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0502-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Adalet ve Güvenlik
Hazırlayan Kuruluşlar: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)
Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0686-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
Ark Ocağı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0123-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992
Ark Ocağı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0123-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992
Arşivci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0743-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 21.02.2020-31046 (Mükerrer)
Asansör Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0204-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Asansör Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0204-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Asansör Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0203-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Asansör Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0203-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Asfalt Betonu Kazima Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0381-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863
Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0159-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.11.2011 - 28104 (Mükerrer)
Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0522-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)
Aspiratör Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0694-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Aşçı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0110-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800
Ateşleyici Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0630-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0617-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213 (Mükerrer)
Atık Besleme Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0696-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0569-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)
Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0568-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)
Atık Koordinatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0581-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: Geri Kazanım Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0680-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0688-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Atık Yakma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0701-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Atık Yakma Ön İşlem Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0697-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Atık Yakma Saha Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0700-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Atıksu ve Yağmur Suyu Hatları Görüntüleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0687-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Atıksu ve Yağmur Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0689-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Atkılı Örme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0083-2
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0101-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388 (Mükerrer)
Ayakkabı İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0328-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
BACA KONTROL PESONELİ Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0006-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Gazbir - Gazmer Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.,İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer)
BACA MONTAJ PERSONELİ Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0006-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Gazbir - Gazmer Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.,İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer)
BACA-YAĞLI KANAL TEMİZLEME PERSONELİ Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0507-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer)
Bagaj Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0063-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)
Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0618-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213
Bar Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0048-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472
Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0074-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.08.2017 - 30156
Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0074-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.08.2017 - 30156
Baskı Sonrasi Birim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0408-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976
Baskı Varyantçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0684-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0517-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Sakarya Üniversitesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)
Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0517-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Sakarya Üniversitesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)
Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0517-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Sakarya Üniversitesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)
Belge Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0744-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046 (Mükerrer)
Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0025-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.11.2015 - 29529
Beton Santral Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0026-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.11.2015 - 29529
Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0082-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Ums Revizyon Çalışma Grubu 4
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Betoncu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0186-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240
Bilgi Güvenlik Denetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0292-7
Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)
Bilgi Güvenlik Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0291-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)
Bilgi İşlem Destek Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0252-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)
Bilgi İşlem Destek Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0252-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)
Bilgisayar Donanım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0202-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)
Bilgisayar Donanım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0202-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)
Bina Dış Cephe Temizlik Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0535-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Bina Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0710-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Bireysel Emeklilik Aracısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0298-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Finans
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Bireysel Isıtma Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0301-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0353-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0352-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0354-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - -28836 (Mükerrer)
Birinci Yönetmen Yardımcısı (Film) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0631-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255
Bitim İşlemleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0075-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Bitim İşlemleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0075-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0483-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.07.2015 -
Biyogaz Sistemleri Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0225-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - - 28402 (Mükerrer)
Biyogaz Sistemleri Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0225-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)
Biyogaz Sistemleri Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0225-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)
Biyolog Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0565-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Biyologlar Dayanışma Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2017 - 29960
Bobinajci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0437-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)
Boom Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0731-4
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)
Borverkçi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0215-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Boya Mutfağı Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0683-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Boya Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0087-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Boya Üretim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0106-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Boya Üretim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0106-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Boyama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0071-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Boyama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0071-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Bozulabilir Döküm Kalıpçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0270-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069 (Mükerrer)
Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0557-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898
Brodeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0173-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Brodeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0173-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Bt Çözümleri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0290-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)
Bt İş Analisti Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0348-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)
Bt İş Analizi Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0347-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812
Bt Satış Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0253-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)
Bt Satış Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0254-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)
Buhar Kazanı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0489-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451 (Mükerrer)
Bulaşıkhane Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0114-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800
Cam Filmi Uygulamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0539-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Marmara Araç Yıkama Bakım Kaplama Dernekleri Federasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Cam Kesim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0610-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Şişecam Düzcam
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)
Cankurtaran Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0747-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Spor ve Rekreasyon
Hazırlayan Kuruluşlar: Adalet ve Güvenlik Ms Hazırlama Çalışma Grubu 1
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069
Cankurtaran Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0747-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Spor ve Rekreasyon
Hazırlayan Kuruluşlar: Adalet ve Güvenlik Ms Hazırlama Çalışma Grubu 1
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069
Cankurtaran Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0747-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Spor ve Rekreasyon
Hazırlayan Kuruluşlar: Adalet ve Güvenlik Ms Hazırlama Çalışma Grubu 1
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069
Canlandırmacı (Post Prodüksiyon) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0733-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)
Cilt Bakım Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0558-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898
Cnc Programcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0216-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929
Cnc Programcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0216-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929
Cnc Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0261-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2018 - 30313 (Mükerrer)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0425-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Cbs Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022
Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0009-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0426-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Cbs Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0314-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
Çağrı Merkezi Takım Lideri Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0315-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
Çakımcı (Kürk Giysi İmalatı) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0523-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)
Çamaşırhane Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0283-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543
Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0285-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543
Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0679-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Çevirmen Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0274-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.05.2020 - 31126
Çiğ Süt Toplama ve Depolama Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0718-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0484-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.07.2015 - 29424
Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0485-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.07.2015 - 29424
Çimento Test Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0427-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088
Çimento Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0187-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)
Çimento Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0187-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)
Çimento Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0187-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer)
Çimento Üretim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0188-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Çoban Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0407-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976
Çocuk Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0609-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Binbirçiçek Vakfı,Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)
Çocuk Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0609-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Binbirçiçek Vakfı,Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)
Çözgü Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0139-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972
Çözgülü Örme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0084-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Dansçı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0454-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Oyuncular Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 28.10.2014 - 29159
Değerli Taş Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0685-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Delik Delme Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0750-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.05.2020 - 31129
Demiryolu Yol Kontrol Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0276-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)
Demiryolu Yol Yapim, Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0278-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543
Demiryolu Yol Yapim, Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0278-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)
Demiryolu Yol Yapim, Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0278-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)
Demiryolu Yol Yapim, Bakım ve Onarımı Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0277-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)
Depo Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0257-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)
Deri İşlenti Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0102-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388 (Mükerrer)
Deri İşlenti Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0673-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30338 (Mükerrer)
Devamlılık Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0634-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255
Dış Ticaret Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0264-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046
Dış Ticaret Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0265-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046
Dijital (Sayısal)Görüntüleme Teknisyeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0732-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)
Dijital Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0494-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622
Dijital Sanayi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0658-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2018 - 30313 (Mükerrer)
Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0574-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)
Dikiş Makinesi Operatörü (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0608-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 Mükerrer
Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0339-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Distribütör Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0382-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863
Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0004-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300 (Mükerrer)
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0001-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300 (Mükerrer)
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0007-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Gazbir - Gazmer Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.,İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer)
Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0003-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300 (Mükerrer)
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0005-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 2300 (Mükerrer)
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0005-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300 (Mükerrer)
Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0286-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571
Doğalgaz Sayaç Takma Sökme Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0422-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022 (Mükerrer)
Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0193-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 31.08.2017 - 30170
Dokuma Kumaş Desinatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0194-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 31.08.2017 - 30170
Dokuma Kumaş Tasarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0751-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.09.2020 - 31233
Dokuma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0141-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972
Dokuma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0141-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972
Dokuma Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0142-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972
Dokusuz Yüzey Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0086-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.09.2010 - 27699
Dokusuz Yüzey Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0086-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.09.2010 - 27699
Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0702-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Dozer Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0077-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Döküm Modelcisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0150-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Dökümcü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0149-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Dökümcü (Kuyumculuk) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0641-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 20.12.2017-30276 (Mükerrer)
Dönerci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0109-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800 (2.Mükerrer)
Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0181-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)
Duvarcı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0157-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Ums Revizyon Çalışma Grubu2
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Düzeltmen (Müsahhih) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0595-5
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0698-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Eczane Destek Hizmetleri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0719-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Eczacıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Eczane Teknik Hizmetleri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0720-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Eczacıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Eğitim Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0337-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
Ekskavatör Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0078-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0524-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)
Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0479-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Elder
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 -
Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0334-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Elder
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784
Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0480-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Elder
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayip Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0481-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Elder
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0487-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Elder
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.07.2015 - 29424 (Mükerrer)
Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0482-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Elder
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0333-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Elder
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784
Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0217-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0217-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0217-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Elektrik Sayaç Sökme Takma Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0421-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022 (Mükerrer)
Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0399-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)
Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0399-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)
Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0554-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Elektro Erozyon Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0340-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0096-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.12.2010 - 27772
Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0096-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.12.2010 - 27772
Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0397-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)
Endeks Okuma Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0396-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Elder
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0582-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: Geri Kazanım Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Endüstriyel Boru Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0015-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Endüstriyel Boru Montajcısı Ums ve Uy Revizyonu Myk Çalışma Grubu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 23.05.2020 - 31135
Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0611-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Şişecam Düzcam
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)
Endüstriyel Cam İşleme Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0612-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Şişecam Düzcam
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)
Endüstriyel Cam Kesim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0613-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Şişecam Düzcam
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)
Endüstriyel Fırın İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0044-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.06.2018 - 30441
Endüstriyel Fırın İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0044-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.06.2018 - 30441
Endüstriyel İlişkiler Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0447-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118 (Mükerrer)
Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0372-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0628-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Açıkhava Reklamcıları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0627-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Açıkhava Reklamcıları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0356-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0357-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0358-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0045-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.06.2015 - 29389 (Mükerrer)
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0275-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069
Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0614-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Şişecam Düzcam
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)
Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0548-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0548-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Engelli ve Yaşli Bakım Koordinatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0549-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Epilasyon Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0616-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213
Erkek Terzisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0327-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723
Esnek Zemin Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0703-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Et Ürünleri İşleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0599-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104
E-Ticaret Kategori Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0607-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Etik ve Uyum Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0675-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Etik ve İtibar Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Evcil Hayvan Kuaförü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0709-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Çağdaş Kedi Köpek Kuaförleri Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0355-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0355-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Fermente Ürün Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0559-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Orman Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898
Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0486-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.07.2015 - 29424
Fidan Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0544-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Figüran Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0369-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Oyuncular Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863
Finişer (Serici) Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0131-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881
Flekso Baskı Birim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0324-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)
Flekso Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0321-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)
Flekso Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0321-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)
Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0325-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)
Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0322-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)
Flekso Kalıp Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0323-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723 (Mükerrer)
Folyo Uygulamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0540-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Marmara Araç Yıkama Bakım Kaplama Dernekleri Federasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Foto Muhabiri Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0491-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451
Foto Muhabiri Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0491-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451
Fotoğraf Görüntü İşleme ve Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0500-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622
Fotoğrafçi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0499-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622
Fotoğrafçi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0499-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622
Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0226-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402
Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0226-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402
Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0226-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402
Frezeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0166-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Frezeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0166-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Galeri Açma Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0542-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Gemi Geri Dönüşüm İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0432-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)
Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0433-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)
Gemi İzolasyoncusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0736-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (Gisbir)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034
Gemi Makine Bakımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0434-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)
Gemi Makine Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0435-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088
Gemi Montaj ve Onarım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0737-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (Gisbir)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034
Gemi Yüzey Hazırlama Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0738-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (Gisbir)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034
Genel Alan Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0020-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451
Genel Alan Temizleme Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0021-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451
Gerontolog Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0550-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Görme Engelliler Yönelim ve Bağimsiz Hareket Eğitmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0331-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Türkiye Beyazay Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784
Görsel Efekt Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0734-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)
Görsel Yönetmen Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0591-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0555-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Görüntü Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0584-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Greyder Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0079-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Güneş Isıl Sistem Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0295-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571
Güneş Isıl Sistem Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0295-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571
Güneş Isıl Sistem Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0295-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571
Güzellik Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0287-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (Mükerrer)
Haber Editörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0596-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Haber Kameramanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0717-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Haber Kameramanları Derneği İktisadi İşletmesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Haber Spikeri Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0586-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Haddeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0043-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.06.2018 - 30441
Haddeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0043-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.06.2018 - 30441
Halı Temizleme ve Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0538-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Harita Kadastrocu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0258-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443
Harita Kadastrocu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0258-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443
Hasta Yönlendirme Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0713-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Hava Aracı Montaj Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0749-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.06.2020 - 2020/31158 (Mükerrer)
Hava Kanali Montaj ve İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0302-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Havuz Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0536-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Elemanı (Staff) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0752-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.09.2020 - 31260
Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Sorumlusu (Supervisor) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0753-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.09.2020 - 31260
Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi (Manager) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0754-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.09.2020 - 31260
Hidrolik-Pnömatikçi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0185-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Hidrolik-Pnömatikçi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0185-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Hidrolog Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0384-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863
Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0057-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.06.2018 - 30441
Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0132-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881
Isıl İşlemci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0148-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Isıl İşlemci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0148-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0424-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022 (Mükerrer)
Isıtma Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0360-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0361-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Isıtma Tesisat Bakım Onarımı ve Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0359-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0002-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Gazbir - Gazmer Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.,İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer)
Işık Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0464-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287
Işıkçı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0465-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287
İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0690-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
İdari İşler Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0162-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
İkinci Yönetmen Yardımcısı (Film) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0632-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255
İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0056-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
İnsan Kaynaklari Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0444-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 -
İnsan Kaynaklari Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0445-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118 (Mükerrer)
İnsan Kaynaklari Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0446-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118 (Mükerrer)
İnşaat Boyacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0058-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.05.2010 - 27579
İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0463-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287
İplik Bitim İşleri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0030-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)
İplik Dikiş Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0392-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
İplik Eğirme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0031-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)
İplik Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0032-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)
İskele Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0158-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.11.2011 - 28104 (Mükerrer)
İstasyon Trafik İşletmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0233-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - - 28402 (Mükerrer)
İstihbarat Şefi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0592-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0368-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.06.2020 - 31158 (Mükerrer)
İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0029-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.12.2009 - 27429
İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0143-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
İşaretçi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0448-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118
İşe Alım Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0316-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 28692 (Mükerrer)
İşe Alım Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0317-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
İşletme Elektrik Bakımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0164-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2011 - 28148(Mükerrer)
İşletme Elektrik Bakımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0398-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.03.2014 - 28947 ( Mü
İşletme Elektrik Bakımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0462-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.01.2015 - 29247
İşletme Elektronik Bakımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0165-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
İtfaiyeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0518-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Adalet ve Güvenlik
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755
İtfaiyeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0518-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Adalet ve Güvenlik
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755
İtfaiyeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0518-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Adalet ve Güvenlik
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755
İtfaiyeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0518-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Adalet ve Güvenlik
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755
İzabeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0062-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
İzabeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0062-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Jeomorfolog Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0727-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: Jeomorfoloji Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (Mükerrer)
Kadın Terzisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0326-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2013 - 28723
Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0619-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213
Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0182-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)
Kalıp Takım ve Aparatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0197-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972
Kalibrasyoncu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0018-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Kalibrasyoncu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0018-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Kalite Kontrolcü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0419-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022
Kalite Kontrolcü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0419-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022
Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0420-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022
Kamera Birinci Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0602-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamera Asistanları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Kamera İkinci Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0603-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamera Asistanları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Kameraman Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0466-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287
Kamyon Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0379-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863
Kapı Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0064-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)
Kapı/Kantar Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0450-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118
Kapitoneci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0174-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Kapitoneci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0174-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Kaplama Operatörü (Draje) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0460-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.12.2014 - - 29205
Kar Kürüme ve Tuzlama Aracı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0714-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Kariyer Psikolojik Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0626-7
Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : Eğitim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0416-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976 (Mükerrer)
Kartonpiyer Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0250-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412
Kasap Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0597-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104
Kasiyer Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0458-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2014 - - 29196
Kat Hizmetleri Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0022-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451
Kat Hizmetleri Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0022-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451
Kat Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0023-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451
Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0293-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0294-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571(Mükerrer)
Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0273-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (Mükerrer)
Kebapçı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0108-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800 (2.Mükerrer)
Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0404-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0406-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0405-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Kereste İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0192-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Kesimci (Ayakkabı/Saraciye) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0672-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388 (Mükerrer)
Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0128-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388 (Mükerrer)
Kesimhane Kasabı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0598-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104
Kırma Eleme Tesis Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0529-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)
Kırma Eleme Tesis Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0605-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Eskişehir Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0606-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Eskişehir Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Kızgın Yağ Kazanı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0490-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451 (Mükerrer)
Kimya Laboratuvarı Analisti Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0090-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Kimya Laboratuvarı Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0090-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.09.2010 - 27709
Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0668-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Kiremit Tipi Çatı Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0272-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543
Kirim Katlama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0409-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976
Kitap Editörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0670-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Yayıncılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388
Kobi Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0338-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
Koç Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0318-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
Kokil (Kalıcı) Döküm Kalıpçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0271-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069
Koku Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0716-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Koku Kültürü Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Kompleci (Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0580-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Kompozit Ürün Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0210-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Kompozit Ürün Üretim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0638-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Kondüktör Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0232-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)
Konverter Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0124-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992
Konverter Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0124-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992
Kostüm Tasarım Yardımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0723-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)
Kostüm Tasarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0724-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)
Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0561-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2017 - 29960
Köprülü Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0417-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022 (Mükerrer)
Kuaför (Erkek) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0094-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Kuaför (Kadın) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0093-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Kule Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0014-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.11.2015 - 29529
Kurgu Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0239-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)
Kurgucu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0587-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Kurtarma Dalgıcı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0504-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Adalet ve Güvenlik
Hazırlayan Kuruluşlar: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)
Kuru Temizleme Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0284-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543
Kurumsal Eğitmen Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0537-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Eğitim
Hazırlayan Kuruluşlar: Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Kurumsal Eğitmen Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0537-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Eğitim
Hazırlayan Kuruluşlar: Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Kurumsal İletişim Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0639-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276(Mükerrer)
Kutu Katlama Yapiştirma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0393-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Kuyu Bakım - Onarım İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0681-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Kuyumcu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0385-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Kürk Giysi İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0525-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)
Lastik Bakım Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0541-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Marmara Araç Yıkama Bakım Kaplama Dernekleri Federasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Lektör Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0671-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Yayıncılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388
Liman Operasyon Elemanı (Puantör) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0035-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688
Liman Operasyon Müdürü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0035-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300
Liman Operasyon Planlamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0452-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118
Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0095-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688
Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0060-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472
Liman Terminal Şefi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0036-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300
Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0061-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472
Lojistik Gümrük Takipçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0438-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İhracatçılar Meclisi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088
Lojistik Operasyon Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0439-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İhracatçılar Meclisi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088
Lojistik Operasyon Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0440-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İhracatçılar Meclisi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088
Maçacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0151-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Madde Bağımlılığı Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0571-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003
Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0459-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2014 - 29196
Makine Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0221-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Makine Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0221-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Makine Operatörü (Deri İşlenti) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0528-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Makine Ressamı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0222-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Makine Ressamı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0222-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Makine Ressamı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0222-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3.Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Makyaj Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0179-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)
Makyaj Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0180-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)
Manevi Danışman Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0728-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Diyanet İşleri Başkanlığı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (Mükerrer)
Manikürist Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0092-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Masaj Uygulayıcı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0178-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)
Matbaa Bıçak Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0394-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Matbaa Operatör Yardimcisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0495-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622
Matbaa Üretim Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0496-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622
Matkap Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0137-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Matkap Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0137-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Mekanik (Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0669-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Mekanik Bakımcı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0010-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Mekanik Bakımcı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0010-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Mekanik Bakımcı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0010-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Mekanik Tesisat Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0303-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Mekanizasyon-Pres İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0530-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)
Mekanize Kazi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0531-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)
Mekatronik Sistem Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0152-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Mekatronik Sistem Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0152-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Merkezi Isıtma Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0304-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661(Mükerrer)
Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0363-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Merkezi İzleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0695-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0428-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088
Merkezi Kumanda Operatörü (Farin) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0429-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088
Merkezi Kumanda Operatörü (Fırın) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0038-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Cam, Çimento ve Toprak
Hazırlayan Kuruluşlar: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472
Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0362-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0362-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Mermer-Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0478-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451 (Mükerrer)
Mermer-Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0478-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0442-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)
Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0442-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)
Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0443-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)
Metal Doğramaci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0138-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0341-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0341-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Metal İşleri Seri Üretim Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0098-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069
Metal Kesimci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0237-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Metal Kesimci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0237-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Metal Kumlama İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0373-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0238-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0238-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Metal Sac İşlemeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0236-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Metal Sac İşlemeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0236-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Metal Yüzey Kaplamacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0374-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Metal Yüzey Kaplamacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0374-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Metrobüs Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0335-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (mükerrer)
Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0511-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688
Meyve- Sebze Suyu ve Alkolsüz İçecek Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0512-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688
Meyve Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0545-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Mıhlayıcı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0642-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Mısır İşleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0513-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688
Minibüs Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0376-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863
Mobil Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0175-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Mobilya Döşemecisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0155-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük
Mobilya Döşemecisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0155-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük
Mobilya Döşemecisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0155-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük
Mobilya ve Dekorasyon Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0154-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük
Mobilya ve Dekorasyon Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0154-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898 (Mük
Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0100-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388 (Mükerrer)
Model Makineci (Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0579-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Modelci(Kuyumculuk) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0643-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 20.12.2017-30276 (Mükerrer)
Modelist Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0055-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Modelist Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0578-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Monoray-Kulikar Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0575-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)
Motor Test Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0011-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Motor Test Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0011-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Motosiklet Bakım Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0224-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Meksa Vakfı Mal ve Hizmet Üretim Birimleri İşletmesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 28349 (Mükerrer)
Motosikletli Kurye Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0637-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ms Hazırlama Çalışma Grubu 1
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Muhabir Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0492-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451
Mutfak Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0113-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800
Mutfak Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0112-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800
Nakışçı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0172-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Nakışçı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0172-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Nanoteknoloji Uygulama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0749-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.05.2020 - 31129
Nc/Cnc Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0147-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Nc/Cnc Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0147-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Nefes Koçu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0708-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Spor ve Rekreasyon
Hazırlayan Kuruluşlar: Spor ve Rekreasyon Ms Hazırlama Çalışma Grubu 1
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Nezaretçi (Maden) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0576-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)
Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0514-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688
Numarataj Elamanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0711-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Numuneci (Maden) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0532-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)
Obje İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0644-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Oda Temizleme Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0024-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451
Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0552-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0553-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Ofset Baskı Birim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0199-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)
Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0198-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.04.2012 - 28276 (Mükerrer)
Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0497-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622
Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0497-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622
Okul Psikolojik Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0625-7
Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : Eğitim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Opera Şarkıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0455-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Oyuncular Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 28.10.2014 - 29159
Organizasyonel Gelişim Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0319-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0475-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.04.2015 - 29321
Orman Gençleştirme ve Bakım İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0476-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.04.2015 - 29321
Otel Rezervasyon Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0065-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)
Otel Telefon Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0066-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)
Otomasyon Sistemleri Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0205-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 -
Otomasyon Sistemleri Programcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0206-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Otomotiv Boya Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0115-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 2,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Otomotiv Boyacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0012-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Otomotiv Boyacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0012-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Otomotiv Elektrikçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0120-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 1,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Otomotiv Elektromekanikçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0121-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 1,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Otomotiv Gövde Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0116-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 2,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Otomotiv Gövde Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0116-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 2,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Otomotiv Kaportacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0046-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.06.2015 - 29389 (Mükerrer)
Otomotiv Kaportacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0046-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.06.2015 - 29389 (Mükerrer)
Otomotiv Kontrol Test ve Ayar İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0223-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2020 - 31201
Otomotiv Mekanikçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0119-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 1,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Otomotiv Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0013-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Otomotiv Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0013-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0118-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Otomotiv Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 1,Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.12.2018 - 30632 (Mükerrer)
Otomotiv Prototipçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0047-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.09.2020 - 31233
Otomotiv Prototipçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0047-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.09.2020 - 31233
Otomotiv Sac Şekillendirmecisi,Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0122-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2020 - 31201 (Mükerrer)
Otomotiv Sac Şekillendirmecisi,Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0122-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 30.07.2020 - 31201 (Mükerrer)
Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0019-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0019-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Otomotiv
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.05.2015 - 29367 (Mükerrer)
Otopark Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0657-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Otopark İşletmecileri Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2018 - 30313
Oyuncu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0371-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Oyuncular Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863
Öğütme (Değirmen) Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0604-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Eskişehir Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0566-7
Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : Eğitim
Hazırlayan Kuruluşlar: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.01.2017 - 29960 (Mük
Ön Büro Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0067-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)
Ön Büro Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0068-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632 (Mükerrer)
Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0247-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412
Ön Dökümlü Beton Kürcüsü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0248-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412
Ön Dökümlü Beton Öngermecisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0249-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412
Ön Dökümlü Beton Üretim Hattı Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0246-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412
Ön İplik Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0033-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)
Ön İplik Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0033-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer)
Ön Muhasebe Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0505-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Finans
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)
Ön Terbiye Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0070-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Ön Terbiye Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0070-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Örme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0085-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Örtü Tipi Çatı Kaplamıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0312-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661
Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0676-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Özel Kalem Müdürleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Özel/Sanatsal Yetenek Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0693-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Kast Ajansları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Özlük İşleri Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0336-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
P.V.C. Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0311-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Pükad
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661
Panel Çatı Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0251-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412
Panel Kalıpçı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0176-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Panel Kalıpçı Ums ve Uy Revizyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069
Pastacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0111-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800
Pazarlama Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0364-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046
Pazarlama Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0365-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046
Pazarlama Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0366-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.02.2020 - 31046
Performans Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0415-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnsan Yönetimi Dernegi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976 (Mükerrer)
Petrol Rafinerisi Kontrol Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0742-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034 (Mükerrer)
Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0741-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034 mükerrer
Peynir Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0510-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688
Pideci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0107-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.12.2010 - 27800
Plastik Ekstrüzyon Makine Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0400-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)
Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0069-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632
Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0069-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.07.2010 - 27632
Plastik Geri Dönüşüm Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0401-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)
Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0228-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0229-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)
Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0230-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)
Plastik Şişirme Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0402-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)
Plastik Şişirme Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0402-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947 (Mükerrer)
Plastik Termoform Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0403-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - - 28947 (Mükerrer)
Posta ve Kargo Teslim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 20UMS0748-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2020 - 31069
Presçi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0161-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Presçi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0161-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Presçi (Mobilya) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0208-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Profesyonel Turist Rehberi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0076-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.07.2010 - 27643
Program Yapim Yardımcısı (Televizyon ve Radyo) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0241-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)
Program Yapimcisi (Televizyon ve Radyo) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0240-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)
Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0380-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617(Mükerrer)
Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0577-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 3003 (Mükerrer)
Psikolojik Danışman Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0624-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Eğitim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer
Püskürtme Beton Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0707-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Tünelcilik Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Püskürtme Tipi Poliüretan Isı Yalıtım Uygulama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0508-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688
Radyo Teknik Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0245-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)
Raylı Sistem Araçlari Elektrik Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0279-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)
Raylı Sistem Araçlari Elektronik Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0280-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)
Raylı Sistem Araçlari Mekanik Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0281-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543 (Mükerrer)
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0235-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0235-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0235-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)
Reaktif Hazırlayici Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0533-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)
Refrakterci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0125-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992
Refrakterci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0125-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992
Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0195-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Resim Seçici Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0588-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Robotik Sistemler Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0712-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Röle Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0332-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Elder
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784
Rüzgar Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0227-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402
Rüzgar Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0227-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402
Rüzgar Güç Sistemi Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0227-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402
Saat Tamircisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0386-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Sadekar Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0645-5
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276(Mükerrer)
Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0583-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: Geri Kazanım Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Sanat Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0725-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)
Sanat Yönetmeni Yardımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0735-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)
Saraciye İmalatçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0349-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Sargı Makineleri İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0457-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2014 - 29196
Sarım Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0395-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Satın Alma Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0266-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Satın Alma Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0267-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Satın Alma Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0268-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Satış Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0519-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755
Satış Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0519-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755
Satış Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0520-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755
Satış Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0521-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği,Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.06.2016 - 29755
Sayacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0329-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Sayfa Editörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0593-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104
Sayfa Sekreteri Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0594-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Sayısal Medya Yapımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0589-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0620-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213
Sebze Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0546-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Selofan Kaplama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0391-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Seramik Karo Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0177-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Ums Revizyon Çalışma Grubu 1
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0646-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276(Mükerrer)
Serigrafi Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0309-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Serigrafi Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0309-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sert Kapak Takma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0410-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976
Servis Aracı Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0377-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863 (Mükerrer)
Servis Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0049-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472
Servis Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0049-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472
Servis Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0049-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472
Servis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0050-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472
Ses Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0467-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287
Ses Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0133-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881 (Mükerrer)
Sesçi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0468-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287
Seslendirme Oyuncusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0370-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Oyuncular Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863
Seslendirme Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0585-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Set Aksesuar Sorumlusu (Film) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0730-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (1. Mükerrer)
Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0144-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.08.2011 - 28020 (Mükerrer)
Seyahat Acentası Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0282-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.01.2013 - 28543
Seyahat Satış Görevlisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0145-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türk Hava Yolları A.O.,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.09.2015 - 29472
Sıcak Metal Şekillendirmeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0196-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.04.2012 - 28260 (Mükerrer)
Sıcak Su Kazanı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0488-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451 (Mükerrer)
Sıhhi Tesisat Bakım Onarımı ve Servis Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0305-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sıhhi Tesisat Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0306-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0307-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - - 28661 (Mükerrer)
Sıhhi Tesisatçı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0308-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sıvacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0135-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881 (Mükerrer)
Sıvama Taslama Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0411-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976
Siber Güvenlik Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0740-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034
Sigorta Acentesi Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0296-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Finans
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sigorta Brokeri Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0297-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Finans
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sigorta Brokeri Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0297-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Finans
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0300-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Finans
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0300-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Finans
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sigorta Şirketi Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0299-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Finans
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sigorta Şirketi Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0299-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Finans
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Silindir Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0080-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2019 - 30929 (Mükerrer)
Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0255-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)
Sistem İşletmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0255-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)
Sistem Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0289-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (Mükerrer)
Sistem Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0289-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)
Sondör Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0629-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Sos Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0621-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Öz Gıda İş
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213
Spiral Ciltleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0412-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976
Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0691-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Su Sayacı Sökme Takma Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0423-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar: Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.06.2014 - 29022 (Mükerrer)
Su SCADA Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0678-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Su Ürünleri İşleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0515-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688
Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0692-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İski Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Su Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0134-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: İnşaat Ums-Uy Ortak Revizyon Çalışma Grubu 1
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Sunucu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0469-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.03.2015 - 29287
Sürekli Dökümcü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0126-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992
Sürekli Dökümcü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0126-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992
Sürekli Form Harman Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0413-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2014 - 28976
Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0310-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0310-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.05.2013 - 28661 (Mükerrer)
Sürütme ve Yükleme İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0477-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Orman Kooperatifleri Merkez Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.04.2015 - 29321
Süs Bitkileri Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0601-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104
Süt ve Süt Ürünleri İşleme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0509-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 18.04.2016 - 29688
Şablon Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0072-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972
Şehir İçi Toplu Taşima Otobüs Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0378-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863
Şekerleme-Sakız Hammadde Hazırlama ve Şekil Verme Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0461-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.12.2014 - 29205
Şekilli Kesim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0390-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Tabaka Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0184-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)
Tabaka Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0184-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)
Tadımcı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0560-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Orman Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898
Tahar Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0140-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972
Tahribatlı Muayeneci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0099-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Taksi Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0375-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.12.2013 - 28863
Tamir-Tarama-Söküm İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0572-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)
Tamir-Tarama-Söküm İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0572-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)
Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0636-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Spor ve Rekreasyon
Hazırlayan Kuruluşlar: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255
Tanıtım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0622-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213
Tanıtım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0623-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17.10.2017 - 30213
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0269-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2012 - 28488
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0269-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2012 - 28488
Taşlama Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0097-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Taşlama Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0097-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0453-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 28.10.2014 - 29159
Teknoloji Transfer Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0677-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Tekstil Test Laborantı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0350-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0351-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2013 - 28836 (Mükerrer)
Tel Çekme Örme İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0456-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.12.2014 - 29196
Tel Dikiş Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0389-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0648-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0648-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Bakım Onarım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0649-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0650-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0650-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0651-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0652-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0653-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0659-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0660-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0661-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0662-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0662-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0663-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0664-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Şebeke Planlama Saha Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0665-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Şebeke Planlama Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0666-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Şebeke Planlama Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0667-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.03.2018 - 30361 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0654-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0654-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0655-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0656-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276 (Mükerrer)
Televizyon Program Yönetmen Yardimcisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0243-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)
Televizyon Program Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0242-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)
Televizyon Teknik Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0244-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.09.2012 - 28412 (Mükerrer)
Terminal Çekici Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0451-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2014 - 29118
Tersane Yardımcı İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0739-2
Seviyesi : Seviye 2- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (Gisbir)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034
Tesis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0640-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276(Mükerrer)
Tesviyeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0367-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972
Tesviyeci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0367-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.12.2019 - 30972
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0699-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Çevre
Hazırlayan Kuruluşlar: İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Tıbbi Cihaz Klinik Destek Elamanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0721-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Tıbbi Cihaz Satış ve Tanıtım Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0722-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 07.05.2019 - 30767 (Mükerrer)
Time-Code Asistanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0635-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255
Tohum Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0547-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Topoğraf Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0008-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868
Tornaci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0160-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Tornaci Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0160-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0715-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Trafik Kontrolörü (Demiryolu) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0234-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)
Trafo Bobin Sarma İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 14UMS0441-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)
Transfer Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0146-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Hazırlayan Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.08.2011 - 28020 (Mükerrer)
Tren Makinisti Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 10UMS0059-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2018 - 30388
Tren Teşkilcisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0231-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: TCDD Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.09.2012 - 28402 (Mükerrer)
Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0704-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Tulumbacı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0682-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Tünel Delgi Makinesi Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0706-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Tünelcilik Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Tünel İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0705-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Tünelcilik Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Tünel İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0705-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Tünelcilik Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Tünel Kalıpçısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 09UMS0028-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.11.2015 - 29529
Tütün Yetiştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0600-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tarım, Avcılık, Balıkçılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Ziraat Odaları Birilği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Uçak Bakım Boya Personeli Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0470-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Hava Yolları A.O.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300
Uçak Harekat Memuru Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0471-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Hava Yolları A.O.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300
Uçak Kabin Memuru Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0472-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Hava Yolları A.O.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300
Uçak Yükleme Uzmanı (Aircraft Load Master) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0473-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Hava Yolları A.O.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300
Uçuş Harekat Uzmanı (Flight Dispatcher) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0474-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Türk Hava Yolları A.O.
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 19.03.2015 - 29300
Uluslararası Ticaret Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0570-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Ticaret
Hazırlayan Kuruluşlar: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.02.2017 - 29992
Uzman Muhabir Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0493-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğ
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.08.2015 - 29451
Ücret ve Yan Haklar Uzmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0163-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Mesleki Yeterlilik Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255 (Mükerrer)
Üçüncü Yönetmen Yardımcısı (Film) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0633-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 29.11.2017 - 30255
Ütücü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0220-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727 (Mükerrer)
Varak Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0498-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622
Vargel - Planya Tezgah İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0342-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Makine
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Veri Giriş Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0256-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443 (Mükerrer)
Veritabani Teknik Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0345-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812
Veritabani Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0346-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812
Web Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0183-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)
Web Ofset Baskı Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0183-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2012 - 28240 (Mükerrer)
Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0288-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (Mükerrer)
Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0288-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 26.02.2013 - 28571 (Mükerrer)
Yangın Söndürücü Servis Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0745
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Adalet ve Güvenlik
Hazırlayan Kuruluşlar: Yangından Korunma Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034
Yangın Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0136-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 21.03.2011 - 27881 (Mükerrer)
Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0746-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Adalet ve Güvenlik
Hazırlayan Kuruluşlar: Yangından Korunma Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.02.2020 - 31034
Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/Üstyapı) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0259-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443
Yapı Teknik Ressamı (Mimari/İç Mimari) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0260-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : İnşaat
Hazırlayan Kuruluşlar: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 16.10.2012 - 28443
Yaratıcı Drama Eğitmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 18UMS0674-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Eğitim
Hazırlayan Kuruluşlar: Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 09.06.2018 - 30446 (Mükerrer)
Yardimci Muhasebe Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 15UMS0506-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Finans
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer)
Yat Donatimcisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0526-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Hazırlayan Kuruluşlar: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)
Yazılım Geliştirici Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0343-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812
Yazılım Geliştirici Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0343-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812
Yazılım Geliştirici Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0343-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812 (YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.)
Yazılım Uygulamaları Destek Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0344-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812
Yazılım Uygulamaları Destek Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0344-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Bilişim Teknolojileri
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 05.11.2013 - 28812
Yeni Medya İçerik Yönetmeni Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0590-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer)
Yer Altı Hazırlık İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0543-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Yer Altı Hazırlık İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0543-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer)
Yeraltı Üretim İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0615-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Türkiye Madenciler Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 13.09.2017 - 30179 (Mükerrer)
Yeralti Nakliyat İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0573-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Maden
Hazırlayan Kuruluşlar: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer)
Yönetim Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0330-6
Seviyesi : Seviye 6- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Yönetim Danışmanları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784 (Mükerrer)
Yönetim Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0330-7
Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : İş ve Yönetim
Hazırlayan Kuruluşlar: Yönetim Danışmanları Derneği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.10.2013 - 28784 (Mükerrer)
Yönetmen (Film) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 19UMS0726-7
Seviyesi : Seviye 7- Sektörü : Kültür, Tasarım ve Sanat
Hazırlayan Kuruluşlar: Sinema Televizyon Sendikası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)
Yumuşak Kapak Takma Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0388-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Medya, İletişim ve Yayıncılık
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.03.2014 - 28947
Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0320-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 13UMS0320-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 15.02.2019 - 30687 (Mükerrer)
Yüksek Fırın İşçisi Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0167-3
Seviyesi : Seviye 3- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Yüksek Fırın Kumanda Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 11UMS0168-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: Hak-İş Konfederasyonu
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617 (Mükerrer)
Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarlari Montajcısı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0218-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0219-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 12UMS0219-5
Seviyesi : Seviye 5- Sektörü : Elektrik ve Elektronik
Hazırlayan Kuruluşlar: Ankara Sanayi Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 06.12.2018 - 30617
Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 17UMS0647-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Metal
Hazırlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.12.2017 - 30276(Mükerrer)
Zeytinyağı Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi
Yeterlilik Kodu : 16UMS0556-4
Seviyesi : Seviye 4- Sektörü : Gıda
Hazırlayan Kuruluşlar: Ege Orman Vakfı
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 24.11.2016 - 29898