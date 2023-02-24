Myke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Myke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Myke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Myke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Myke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myke 30 Ekim 1992 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Myke Bouard Ramos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Myke, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Myke'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Myke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mykeramos92/

Myke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Myke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Putnok

19 Şubat 2013 yılında Salgótarján

30 Haziran 2013 yılında Putnok

29 Temmuz 2013 yılında Kisvárda

16 Temmuz 2014 yılında MTK Budapest

17 Temmuz 2014 yılında Kisvárda

31 Aralık 2014 yılında MTK Budapest

8 Şubat 2015 yılında Kisvárda

30 Haziran 2015 yılında MTK Budapest

17 Temmuz 2017 yılında Haladás

30 Haziran 2018 yılında MTK Budapest

4 Eylül 2018 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest

13 Temmuz 2022 yılında Nyíregyháza

Myke kimdir

Myke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myke şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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Myke nereli

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