Mykhaylo Gotra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykhaylo Gotra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykhaylo Gotra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykhaylo Gotra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykhaylo Gotra 20 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Готра Михайло Іванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykhaylo Gotra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mykhaylo Gotra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mykhaylo Gotra'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mykhaylo Gotra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykhaylo Gotra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykhaylo Gotra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykhaylo Gotra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

24 Temmuz 2019 yılında FK Uzhgorod

28 Ocak 2022 yılında Kisvárda

Mykhaylo Gotra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykhaylo Gotra şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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