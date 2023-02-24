Mykhaylo Meskhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykhaylo Meskhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykhaylo Meskhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykhaylo Meskhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykhaylo Meskhi 26 Şubat 1997 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Месхі Михайло Мамукович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykhaylo Meskhi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mykhaylo Meskhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mykhaylo Meskhi'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mykhaylo Meskhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykhaylo Meskhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykhaylo Meskhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykhaylo Meskhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında PFK Stal II

1 Temmuz 2016 yılında Stal Kamyanske

20 Temmuz 2018 yılında Mezőkövesd

26 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

22 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

Mykhaylo Meskhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykhaylo Meskhi şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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