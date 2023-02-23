Mykhaylo Plokhotnyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykhaylo Plokhotnyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykhaylo Plokhotnyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykhaylo Plokhotnyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykhaylo Plokhotnyuk 12 Mart 1999 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Плохотнюк Михайло Віталійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykhaylo Plokhotnyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Mykhaylo Plokhotnyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mykhaylo Plokhotnyuk'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mykhaylo Plokhotnyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykhaylo Plokhotnyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykhaylo Plokhotnyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykhaylo Plokhotnyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında C. Odessa U19

4 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

31 Aralık 2017 yılında C. Odessa U19

1 Ocak 2018 yılında Chornomorets II

18 Temmuz 2019 yılında Chornomorets 2

10 Temmuz 2020 yılında Ingulets

26 Ocak 2022 yılında ACSM Poli Iasi

1 Ocak 2023 yılında CSM Slatina

Mykhaylo Plokhotnyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykhaylo Plokhotnyuk şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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