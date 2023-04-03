Mykolas Golekas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykolas Golekas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykolas Golekas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mykolas Golekas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mykolas Golekas 5 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mykolas Golekas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus B futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus B takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mykolas Golekas'nin DFK Dainava Alytus B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mykolas Golekas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mykolas Golekas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında DFK Dainava B
Mykolas Golekas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mykolas Golekas şuan DFK Dainava Alytus B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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