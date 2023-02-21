Mykyta Bezuglyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Bezuglyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykyta Bezuglyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykyta Bezuglyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykyta Bezuglyi 1 Ağustos 1995 tarihinde Volnovakha, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Безуглий Микита Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykyta Bezuglyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFA yapmaktadır. Mykyta Bezuglyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mykyta Bezuglyi'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mykyta Bezuglyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykyta Bezuglyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykyta Bezuglyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykyta Bezuglyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar II

10 Mart 2017 yılında Obolon-Brovar

6 Ocak 2022 yılında Metalist 1925

Mykyta Bezuglyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykyta Bezuglyi şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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