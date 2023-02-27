Myong Jin Koh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myong Jin Koh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myong Jin Koh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myong Jin Koh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myong Jin Koh 9 Ocak 1988 tarihinde Suwon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 고명진 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myong Jin Koh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Myong Jin Koh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 24 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Myong Jin Koh'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Myong Jin Koh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/myongjin.k/

Myong Jin Koh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myong Jin Koh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Myong Jin Koh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myong Jin Koh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Anyang LG Cheeta

14 Temmuz 2015 yılında Al-Rayyan SC

2 Eylül 2019 yılında Slaven Belupo

15 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

24 Aralık 2019 yılında Ulsan Hyundai

Myong Jin Koh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myong Jin Koh şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Myong Jin Koh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seokgwan Middle School (석관중학교, -2002)

Güney Kore takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.