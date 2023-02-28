Myroslav Magurskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myroslav Magurskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Myroslav Magurskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Myroslav Magurskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.