Myroslav Magurskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myroslav Magurskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myroslav Magurskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Myroslav Magurskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Myroslav Magurskyi 31 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Магурський Мирослав Мирославович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Myroslav Magurskyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marian Kelemen yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zemplin Michalovce U19 futbol takımında oynamaktadır. Zemplin Michalovce U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Myroslav Magurskyi'nin Zemplin Michalovce U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Myroslav Magurskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Myroslav Magurskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Michalovce U19
Myroslav Magurskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Myroslav Magurskyi şuan Zemplin Michalovce U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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