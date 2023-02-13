Myrto Uzuni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myrto Uzuni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myrto Uzuni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myrto Uzuni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myrto Uzuni 31 Mayıs 1995 tarihinde Berat şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myrto Uzuni Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Myrto Uzuni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Myrto Uzuni'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Myrto Uzuni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/myrto_uzuni/

Myrto Uzuni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Myrto Uzuni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Myrto Uzuni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myrto Uzuni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FK Tomori Berat

21 Ocak 2015 yılında FK Apolonia

17 Ağu 2017 yılında KF Laçi

3 Eylül 2018 yılında NK Lokomotiva

7 Ağu 2020 yılında Ferencváros

31 Ocak 2022 yılında Granada

Myrto Uzuni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myrto Uzuni şuan Granada takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Myrto Uzuni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Doxa Pigadakion 2005-2012

Arnavutluk takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 5 gol atmıştır.

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