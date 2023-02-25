Myslim Ramilli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myslim Ramilli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myslim Ramilli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myslim Ramilli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myslim Ramilli 20 Şubat 1994 tarihinde Shijak şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myslim Ramilli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Myslim Ramilli'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Myslim Ramilli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myslim Ramilli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Myslim Ramilli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myslim Ramilli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2013 yılında FK Sukthi

10 Eylül 2015 yılında KF Erzeni

14 Eylül 2017 yılında KS Besa

15 Eylül 2018 yılında KF Luzi United

31 Ocak 2019 yılında KF Erzeni

17 Ağustos 2022 yılında KS Besa

Myslim Ramilli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myslim Ramilli şuan KS Besa takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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