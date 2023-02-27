Myung Hyun Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myung Hyun Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myung Hyun Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myung Hyun Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myung Hyun Hwang 14 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황명현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myung Hyun Hwang Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TIM SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonnam Dragons futbol takımında oynamaktadır. Jeonnam Dragons takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Myung Hyun Hwang'nin Jeonnam Dragons ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Myung Hyun Hwang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/myeonghyun4/

Myung Hyun Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myung Hyun Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Myung Hyun Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myung Hyun Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dongguk Uni

4 Ocak 2022 yılında Suwon Bluewings

14 Şubat 2023 yılında Jeonnam Dragons

31 Aralık 2023 yılında Suwon Bluewings

Myung Hyun Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myung Hyun Hwang şuan Jeonnam Dragons takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jinju Ko Bong-woo FC (2013),Jinju FC U15 (2014),Eonnam FC U15 (2015),New Eunpyeong FC U15 (2016),Eonnam High School (2017-2019),Dongguk University (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.