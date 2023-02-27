Myung Jae Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myung Jae Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myung Jae Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myung Jae Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myung Jae Lee 4 Kasım 1993 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이명재 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myung Jae Lee Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Myung Jae Lee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Myung Jae Lee'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Myung Jae Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mj11oficial/

Myung Jae Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myung Jae Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Myung Jae Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myung Jae Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Jungkyung HS

1 Ocak 2012 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2014 yılında Ulsan Hyundai

23 Haziran 2014 yılında Albirex Niigata

31 Aralık 2014 yılında Ulsan Hyundai

16 Ocak 2020 yılında Sangju Sangmu

23 Haziran 2021 yılında Ulsan Hyundai

Myung Jae Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myung Jae Lee şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Kwanghee Elementary School (서울광희초등학교, 2004-2005),Seoul Hanyang Middle School (한양중학교, 2006-2008),Jungkyung High School (중경고등학교, 2009-2011),Hongik University (홍익대학교, 2012-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.