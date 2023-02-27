Myung Joo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myung Joo Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myung Joo Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myung Joo Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myung Joo Lee 24 Nisan 1990 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이명주 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myung Joo Lee Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Sports Korea yapmaktadır. Myung Joo Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Myung Joo Lee'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Myung Joo Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leemyungjoo29/

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Myung Joo Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myung Joo Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Myung Joo Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myung Joo Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Yeungnam Uni

1 Ocak 2012 yılında Pohang Steelers

8 Haziran 2014 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2017 yılında FC Seoul

1 Ocak 2018 yılında Asan Mugunghwa

6 Eylül 2019 yılında FC Seoul

3 Ocak 2020 yılında Al-Wahda FC

30 Ocak 2022 yılında Incheon Utd.

Myung Joo Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myung Joo Lee şuan Incheon United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Myung Joo Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pohang Steelers (2006-2008),Yeungnam University (2010-2011)

Güney Kore takımında 8 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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