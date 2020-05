n11 Bayram indirimleri 2020

n11 ile Süpermarket ürünlerinden mutfak gereçlerine, giyimden elektroniğe, ihtiyacınız ne varsa adresinize geliyor. Bu seneki bayram indirimlerini müşterilerine sunan alışveriş siteleri ile siz de en güzel bayram hediyelerine ulaşabilirsiniz.

Evde kaldığımız bugünlerde Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşatmak isteyenler bayram alışverişine başladı. Herkesin ihtiyacına, tarzına ve zevkine göre milyonlarca ürün seçeneği sunan n11'de, bu yıl da en çok tercih edilen ürünler arasında hediyelik çikolata, şeker, kolonya ve giyim ürünleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı alışverişinden farklı olarak bu yıl maske&peeling, bakım yağları ve makyaj ürünleri de tercih ediliyor.

Bayramlıklardan şekerlere, kozmetikten teknoloji alışverişine Ramazan Bayramı'na özel indirimleri yakala. Sevdiklerinle birlikte, bayramın mutluluğunu ve sevincini doyasıya yaşa.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına doğru gelirken pek çok kişinin içi bayram sevinciyle dolmaya başlıyor. 30 gün boyunca huzurla geçirilen Ramazan ayında herkes ailesi ve sevdikleriyle birlikte bolluk ve bereketi paylaşıyor. Bir ayın sonunda ise 7’den 70’e herkesin içini Ramazan Bayramı sevinci sarıyor. Ramazan Bayramı ne zaman akıllara düşmeye başlasa herkes tatlı bir telaşın içine giriyor. Bir aylık Ramazan ayının ardından herkes sevdikleriyle mutlu anılar paylaşmak için can atıyor.

Ramazan Bayramı heyecanı yaşayanlar hazırlıklara bayram temizliği ile başlıyor. Evleri köşe bucak tertemiz yapmak için genelde camlar silinir, perdeler yıkanır, halılar ve koltuklar temizlenir, evde ne var ne yoksa tozu alınır. Ev tertemiz bir şekilde bayram sabahına hazır hale getirilir. Evin en güzel tabakları, örtüleri, bardakları ve süsleri bayramda ziyarete gelecek misafirlerin hizmetine sunulmak üzere pırıl pırıl temizlenerek hazır edilir. Ramazan ayının huzurlu günleri sona ererken bayramın neşeli havasına tüm ev halkı hazır hale gelir.

Bayram gelmeden yapılacaklar listesinin başında ise bayram alışverişi geliyor. Gerek mutfak alışverişi gerek hediyeler derken alınacaklar listesi uzayıp gider. Böylesine heyecanla beklenen bayram günleri için günler öncesinden listeler hazırlanır. Yiyecek içeceklerden tutun da bayramlıklara, hediyelere ve ağız tatlandıran ikramlıklara kadar pek çok şey bayram alışverişi listesi içinde kendine yer edinir.

Bayram alışverişi yapmak için eskiden insanlar günler önceden çarşı pazara giderek uzunca bir alışveriş macerasına girerken şimdilerde ise markete dahi gitmeden internet üzerinden sipariş vererek herşeyi tek tıkla kapınıza kadar getirtmeniz mümkün. Bayramda alışveriş merkezleri açık mı diye merak etmenize hiç gerek kalmadan bayram için neye ihtiyacınız varsa herşeyi online alışveriş ile temin edebilirsiniz.

Bayram Alışverişi Nasıl Yapılır?

Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz Ramazan Bayramı tatili için detaylı bir alışveriş yapmanızı öneririz. Öncelikle bayram alışverişi listenizi gıda, hediyelikler, ikramlıklar, bayram çikolataları ve şekerleri ile bayramlık kıyafetler olarak hazırlayabilirsiniz. Gelin şimdi size bayram alışverişi listenizi yapabilmeniz için bazı önerilerimizi sunalım.

Bayram sabahı aileniz ve sevdiklerinizle birlikte yapacağınız keyifli bir kahvaltı için sofranızı çeşit çeşit peynirler, zeytinler, reçeller, yöresel tatlar ve taze meyvelerle donatabilirsiniz. Dilerseniz bayram sabahına özel hamur işi ürünler hazırlayarak evin üyelerini sevindirebilirsiniz. Gün içinde hazırlayacağınız bayram sofraları için çeşitli soslar, atıştırmalıklar ve serinletici içecekler alabilirsiniz.

Misafirleriniz ve sevdikleriniz için hazırlayacağınız geniş sofralarınızda kullanabileceğiniz şık yemek takımları, bardak takımları ve çatal bıçak seti alabilirsiniz. Ayrıca bayram yemekleri hazırlama sürecinizi kolaylaştıracak el rondosu, mini fırın, blender, silikon kek kalıpları gibi mutfak gereçleri de edinmeniz işinizi kolayca bitirmenize yardımcı olacaktır.

Bayram Çikolatası ve Bayram Şekeri Nasıl Seçilir?

Bayram gelenekleri arasında en sevilenlerden olan bayram şekerleri ve çikolataları alışverişiniz için pek çok noktayı göz önünde bulundurmanız gerekebilir. Her yaştan ve her zevkten misafirinizi bayram çikolatalarınızla mutlu edebilmek için evinizde birkaç seçenek bulundurmanızı önerebiliriz. Bayram alışverişiniz sırasında çikolata seçimi yaparken sütlü, bitter, fındıklı, fıstıklı ve kremalı çikolatalar genelde hemen hemen herkes tarafından en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.

Tek tek parlak jelatinlerle özenle paketlenmiş bu çikolatalardan misafirleriniz bir tane aldı mı bir tane daha almak isteyecek. Bu seçeneklerin yanında bir de en klasiklerden olan ince madlen çikolatalardan bir kutu almanız, bayram boyunca misafirleriniz geldiğinde hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır. Eğer bu bayram çikolata tercihinizi klasik çikolatalardan yana değil de daha orijinal seçeneklerden yan kullanmak isterseniz sizler için harika önerilerimiz var. Özellikle online alışverişiniz sırasında kolayca bulabileceğiniz orijinal çikolatalar arasında naneli ve portakal aromalılar, karamelli çikolatalar, badem ezmeleri, vişneli pralinler, bisküvi parçacıklı çikolatalar, acı biberli veya tuzlu karamelli çikolatalar ile bu bayramda misafirlerinizin damaklarında unutulmaz tatlar bırakabilirsiniz.

Bu keyifli üç günün şeker bayramı olarak da anılmasının sebebi kapınızı tıklatan, zilinizi çalan bayramın neşesi çocuklar… Onlar için bayram alışverişinizde renkli renkli şekerler almanızda fayda var. Portakallı, çilekli, limonlu, böğürtlenli, sütlü ve karamelli şekerlemeler ikram ettiğiniz çocuklar sevinçten havalara uçacak. Tabi bayram şekeri alırken mutlaka şekerlerin boyutlarına ve yapısına dikkat edin. Çocukların boğazına kolayca kaçıp sağlıklarını tehdit edebilecek minik yapıdaki şekerleri yaşça daha küçük çocuklara vermekten kaçının. Çocukların kolayca çiğneyebileceği yapıda olan yumuşak şekerlerden de bulundurmanız çeşitlilik açısından size kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca çocuklara ikram etmek için alacağınız şekerleri kiloyla almanız maddi açıdan da sizlere tasarruf sağlayacaktır. Bayram için online alışverişinizi yaparken sepetinize ekleyeceğiniz birkaç kilo şeker sayesinde bayram boyunca pek çok çocuğu sevindirebileceksiniz.

Bayram Kolonyası

Sadece bayram günlerinin değil, Türk geleneklerinde de önemli bir yere sahip olan kolonya hem temizleyici hem de ferahlatıcı özelliğiyle her evde bulunuyor. Özellikle bayram geleneklerimiz içinde eve gelen misafire önce kolonya ardından da çikolata veya şeker ikram edilir. Kolonya deyince akla ilk gelen ve genelde de en yaygın kullanılan ise limon kolonyasıdır. 80 derece alkollü kolonyalar dezenfektan olarak da kulanılmaktadır. Bayram alışverişi listenizi hazırlarken mutlaka bir şişe kolonyayı da sepetinize eklemenizi öneririz. Eğer kolonya seçiminde de klasikten değil de daha farklı olan seçeneklerden yana tercihinizi yapmak isterseniz o zaman sizler için farklı aromalardaki kolonyaları önerebiliriz.

Bunların başında koyu turuncu renkli ve keskin kokusuyla tütün kolonyası, koyu yeşil rengi ve yoğun aromasıyla zeytin kolonyası ile çiçeksi kokusuyla zambak kolonyası geliyor. Tüm bunların yanında yeni nesil kolonya seçeneklerinden olan Bodrum mandalinası, yasemin, lavanta, okyanus esintisi, misket limonu, sümbül, gül, nane kolonyaları gibi farklı kokulardaki kolonyaları da bayram kolonyası olarak tercih edebilirsiniz. Bayram günü evinize sizleri ve ailenizi ziyarete gelen konuklara ikram edeceğiniz bu farklı kolonyalar hem onları şaşırtacak hem de kendilerini çok iyi hissettirecek. Online alışveriş sitelerinden bayram alışverişinizi yaparken alışveriş sepetinize 400 ila 1000 ml arası kolonya ekleyerek bayram hazırlığıızı yapmaya devam edebilirsiniz.

Bayram Tatlısı Nasıl Seçilir?

Bayramın belki de en güzel yanı her evde farklı farklı çeşitleri olan ve her gelen misafire mutlaka ikram edilen bayram tatlıları olarak öne çıkıyor desek yanılmış olmayız. Eski zamanlarda neredeyse hemen hemen her evde bayramdan birkaç gün önce el açması baklavalar açılır, bayram gününe hazır edilirdi. Şimdilerde hala eski usul el açması baklavalar hazırlansa da artık pek çok kişi bayram tatlısı seçimlerini hazır olarak satılan tatlı seçenekleri arasından yapmayı tercih ediyor. Hala en çok tercih edilen tatlı, bayram baklavası diyebiliriz. Her biri usta eller tarafından özenle incecik açılan 40 kat yufkanın arasına taze tereyağı, kaymak ve ince çekilmiş Antep fıstığı veya ceviz eklenerek fırında pişirilen ve üstüne şerbet dökülerek yapılan baklavanın pek çok çeşidi bulunuyor. Ramazan Bayramı tatlıları için fıstıklı baklava, cevizli baklava, şöbiyet, havuç dilimi, bülbül yuvası, fıstık sarma gibi tatlılar tercih edilirken pek çok kişi fıstıklı kadayıf, tel kadayıf gibi tatlıları da misafirleri için tercih edebiliyor. Ramazan Bayramı hazırlıklarınızı yaparken tatlıyı alacağınız yer ve zaman da oldukça önemli. Bayram tatlısı siparişinizi verirken mutlaka taze bir şekilde kapınıza kadar getirecek bir yerden sipariş verdiğinize emin olun.

Ramazan Bayramı boyunca misafirlerine alışılmışın dışındaki tatlıları sunmak isteyen kişiler için ise çeşitli alternatifler yer alıyor. Şerbetli tatlı sevmiyorsanız ya da misafirleriniz arasında şerbetli tatlılardan ziyade daha hafif seçenekleri tercih etmek isteyen kişiler varsa onlar için sütlü tatlı alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Bayramda misafirlerinize taksim edebileceğiniz sütlü tatlılar arasında sütlaç, tavuk göğsü, kazandibi, muhallebi, sütlü kadayıf, magnolia ve güllaç olabilir. Ayrıca ev yapımı revani, şam tatlısı, cezerye, irmik tatlısı, un helvası, cevizli kadayıf gibi ev yapımı tatlı alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz.

Ramazan Bayramı süresi boyunca evinize gelen misafirlerinize daha sağlıklı tatlı alternatifleri ikram etmek isterseniz evinizde çok kolay yapabileceğiniz tarifler bulunuyor. Örneğin incir uyutması, çikolata kaplı hurmalar, havuçlu toplar, elmalı toplar, kuru kayısı dolması ve dondurma gibi evinizde çok kolayca yapabileceğiniz, hem sağlıklı hem de bir o kadar lezzetli tatlıları hazırlayarak misafirlerinize sunabilirsiniz. Eminiz ki alışılmışın dışındaki bu tatları deneyen misafirleriniz sizden tariflerinizi isteyeceklerdir.

Bayramlık Kıyafetler

Çocukluk yıllarından bu yana bayramların bu kadar sevilmesindeki sebeplerden biri de alınan bayramlık kıyafetlerdir. Her çocuğa bayramlarda alınan ayakkabılar, kıyafetler özenle hazırlanır, bayram sabahı giydirilirdi. Şimdilerde ise her ne kadar bu geleneğe olan ilgi biraz azalsa da yine de pek çok kişi hem kendisine hem de çocuklarına bayramlık kıyafet almayı tercih ediyor. Bayramlık kıyafet seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili bazı ipuçlarımız var.

Öncelikle bayramlık kıyafeti kendinize alacaksanız mutlaka bu bayramın önemine uygun parçalar tercih edin. Temiz ve özenli kıyafetler bayramlık olarak gayet uygun olmaktadır. Ramazan Bayramı günü hava sıcak olacaksa mutlaka terletmeyen pamuklu kumaşlardaki parçaları tercih etmelisiniz. Birden fazla ziyaret gerçekleştireceğinizi ve normalde daha fazla hareket edeceğinizi göz önünde bulundurduğunuzda mutlaka rahat edeceğiniz ve sizi terletmeyecek kıyafetler seçebilirsiniz. Birbiriyle uyumlu bir şekilde kombinleyeceğiniz parçalar almanız, her gün farklı bayramlık kıyafet giymenize yardımcı olacaktır. Tercih edeceğiniz ayakkabı da yine ayaklarınızı koruyan, ayak tabanınıza rahatlık sağlayan, hava alan ve yürümenizi kolaylaştıran şık ayakkabılardan yana olabilir.

Bayram alışverişi yaparken fiyatlara ve kıyafet seçeneklerini iyi değerlendirmelisiniz. Özellikle yüzlerce çeşit bulabileceğiniz ve tek tıkla kapınıza kadar siparişinizi getiren online alışveriş sitelerinde bayrama özel fırsatlar bulabilirsiniz. Bayram fırsatları sayesinde renk renk, desen desen uygun fiyatlı bayramlık kıyafetleri görebilirsiniz.

Ramazan Bayramı boyunca şıklığınızı kıyafetlerinizle yansıtabilirsiniz. Bayramlık kıyafet seçmek isteyen kadınlar için çiçek desenli etekler, elbiseler, şifon bluzlar, keten ceketler, trikolar, bol paça pantolonlar, düz tişörtler ve yeni sezon gömlekler harika seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. Şıklığına önem veren beyler için ise keten pantolonlar, kanvas pantolonlar, slim-fit gömlekler, polo yaka tişörtler düz tişörtler, triko tişörtler, keten gömlekler, keten takım elbiseler ve blazer ceketler bayram modasına uygun seçenekler olarak yer alıyor.

Bayramda tercih edebileceğiniz ayakkabılar mutlaka kıyafetinizle ve ayak yapınızla uyum göstermeli. Bayramda kadınlar daha çok topuklu ayakkabılar, stilettolar, dolgu topuk ayakkabılar, dolgu topuk sandaletler ve babetler tercih ediyor. Bayram şıklığı için ayakkabı seçiminde özen gösteren beyler ise genelde klasik kesim ayakkabılar ve günlük ayakkabılar tercih ediyorlar. Bayram şıklığını biraz daha güçlendirmek ve göz alıcı bir görüntüye sahip olmak isteyenler için ise önerilerimiz arasında çanta, şapka, gözlük, saat, takı ve aksesuarlar yer alıyor. Bu parçalar içinden bir veya birkaçı ile kıyafetinize uyan akseuarları birleştirerek bayram şıklığını yakalayabilirsiniz.

Minikler için Bayramlık Kıyafetler

Bayramın en çok sevineni çocuklar için ise bayramlık kıyafetler bambaşka bir anlam ifade ediyor. Sırf bayram olduğu için özel olarak alınan ve bayram sabahına dek giyilmeyen kıyafetler için pek çok seçenek yer alıyor. Çocuklarınızla birlikte bayramlık kıyafet alışverişi yapmak için yoğun iş temponuz arasında zamanınız olmayabilir ya da mevcut koşullar sizi dışarı çıkmaktan alıkoyuyor olabilir. Bu bayramda çocuklarınızın yüzünü güldürmek adına onlar için seçilmiş yüzlerce ürünün olduğu online alışveriş sitelerinden bayram alışverişinizi yapabilirsiniz. Bayram indirimi sayesinde çocuklarınız için bayram kıyafeti alışverişi oldukça verimli geçecek. Çocuklarınızın bayram günü giyeceği kıyafetleri seçerken yine kendi bayramlık kıyafetinizi seçerken gösterdiğiniz özeni göz önünde bulundurabilirsiniz. Özellikle nispeten daha sıcak havalarda olan bayram günleri çocuklarınız fazla koşturacak ve hareket edecekse onların rahat edebileceği kesimlerdeki parçaları tercih edebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınızın terini kolayca emen ve terletmeyen kumaşlar olan pamuklu kumaşlarda yapılmış parçaları tercih etmeniz çocuğunuzun sağlığı açısından da oldukça önem taşıyor.

Kız çocuklarınız için çiçek desenli veya renkli renkli motiflerin olduğu kabarık elbiseler, sevimli etekler, tek parça tulumlar, yaşına uygun jean pantolonlar veya etekler, kumaşı ve kesimi rahat bluzlar ve tişörtler tercih edebilirsiniz. Çocuğunuzun bayramlık ayakkabılarının da mutlaka ayaklarını rahat ettirecek derece konforlu ve hava alan yapıdaki ayakkabılar olmasına özen gösterin. Erkek çocuklarınız için ise en sevdikleri çizgi film karakterlerinin motiflerinin üzerinde basılı olduğu tişörtler, gömlekler, jean pantolonlar, şortlar ve tulumlar tercih edebilirsiniz. Yine ayaklarının rahatını ve sağlığını korumak için mutlaka rahat tabanlı ve hava geçiren malzemeden yapılmış ayakkabılar tercih edebilirsiniz.

Bayram Hediyeleri Nasıl Seçilir?

Ramazan Bayramı boyunca gerek yanınızda olan, gerek sizi ziyaret gelen ya da gerek uzakta olmasına ve gelememesine rağmen kalplerinizin bir olduğu sevdiklerinize bu bayramı hatırlatacak birer hediye almak isteyebilirsiniz. Ancak kim için nasıl bir hediye alacağınıza karar veremiyorsanız korkmayın. Eğer hediye alacağınız kişi sizden yaşça büyük birileri veya anne ile babanız ise onlara eski bayramların ne kadar güzel olduğunu hatırlatan küçük objeler hediye edebilirsiniz. Ya da onları ne kadar sevdiğinizi gösteren ve ortak anılarınızı hatırlatan hediyeler verebilirsiniz.

Evin neşesi minikler için ise uzun zamandır almayı bekledikleri bir kitap, oyuncak veya zeka geliştirici kartlar hediye edebilirsiniz.

