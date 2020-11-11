N11 kapıda ödeme var mı? | Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformlarından biri olan N11.com alışveriş sitesi, Kasım fırsatlarıyla sevenlerinin karşısında. Giyimden teknolojik ürünlere, ayakkabıdan çantaya, ev ve yaşam ürünlerinden motorlu taşıtlara kadar sayısız üründe indirim rüzgarı estiren N11 ödeme seçenekleri de alışveriş tutkunları için merak konusu oldu. Peki N11 kapıda ödeme var mı? N11 ödeme seçenekleri neler? İşte cevaplar...

N11 KAPIDA ÖDEME VAR MI?

Doğuş Grubu ile SK Group ortaklığında kurulan online alışveriş platformu N11.com’dan yaptığınız alışverişlerinizde kredi kartı, banka kartı, sanal kart, BKM Express, Masterpass, GarantiPay, Paycell, İş Bankası Anında Alışveriş Kredisi, Garanti Alışveriş Kredisi veya Akbank Direkt Öde ile ödeme yapabilirsiniz.

Kapıda ödeme ve Eft/Havale yöntemiyle şu an için ödeme kabul etmemektedir.

Yaşamın her alanındaki ihtiyaçlarınızı kolayca bulabileceğiniz n11.com’da 50.000’i aşkın mağazanın ürünü bulunmaktadır. İnternet alışveriş sitesi ve e-ticaret denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olmayı başaran n11.com’da onlarca farklı kategoride binlerce ürün beğeninize sunulmaktadır. Müşterilere güven ve kolaylık, mağazalara ise destek ve özen üzerine dayalı değer önerileri sunan n11.com’da siz de avantajlarla dolu internet alışverişi keyfi sürebilirsiniz. n11.com ile hayat sana gelir.

Kişisel bakımınızdan araç bakımınıza, yaşam alanlarınızı düzenlemeden spor aktivitelerinize kadar hayatın pek çok alanında ihtiyacınız olacak tüm ürünleri internet alışverişinin ilk adresi n11.com’da bulabilirsiniz. Giyim & Ayakkabı, Elektronik, Ev & Yaşam, Anne & Bebek, Kozmetik & Kişisel Bakım, Mücevher & Saat, Spor & Outdoor, Kitap, Müzik, Film & Oyun, Bilet, Tatil & Eğlence ve Otomotiv & Motosiklet kategorilerimize göz atarak alacağınız ürünü inceleyebilir, fiyatlarını görebilir ve hemen kolayca sipariş edebilirsiniz.

N11 ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

İŞ BANKASI İLE ÖDEME

Ödemenizi, İş Bankası Anında Alışveriş Kredisi ile 60 aya varan vadelerle yapabilir veya İş Bankası’ndaki vadesiz hesabınızdan Havale seçeneğiyle de hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Havale yapabilmeniz için sepet tutarında 15.000 TL üst limit bulunmaktadır. Anında Alışveriş Kredisi ile yapacağınız alışverişlerde taksit seçenekleri ürünün kategorisine göre farklılık gösterecektir.

PAYCELL﻿

Sadece telefon numaranızı kullanarak Paycell ile kredi kartlarınız, Paycell Kart’larınız veya Dijital Para bakiyeniz aracılığıyla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun için internet alışverişlerinizde ödeme yaparken Paycell seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.

Alışverişlerinizde kullandığınız kredi kartlarınızı Paycell sistemine kaydettikten sonra alışverişlerinizde kart bilgilerinizi girmenize gerek kalmadan kullanabilir, kartlarınız için geçerli olan taksit imkanlarını Paycell üzerinden inceleyebilirsiniz.

GARANTİ ALIŞVERİŞ KREDİSİ İLE ÖDEME

Garanti Alışveriş Kredisi ile anında kredi kullanarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet alışverişlerinizde hızlıca kredi kullanabilir, 750 TL – 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizi kredi kartı limitinizi doldurmadan 6 aya kadar seçilebilecek vade seçenekleri ile gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için internet alışverişlerinizde ödeme yaparken Garanti Alışveriş Kredisi’ni seçmeniz yeterli olacaktır.

AKBANK DİREKT İLE ÖDEME

Akbank Direkt Öde ile Direkt Kredi veya hesaptan havale seçeneği ile ödemenizi yapabilirsiniz.

İnternet alışverişlerinizde hızlıca kredi kullanabilir, 1.000 TL – 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizi kredi kartı limitinizi doldurmadan Direkt Kredi ile ödemenizi taksitlendirebilirsiniz.

Bunun için internet alışverişlerinizde ödeme yaparken Akbank Direkt Öde’yi seçmeniz yeterli olacaktır.

TAKSİTLİ ÖDEME

Taksit yapılan kartlar:

Axess: Axess, Wings, Fish, Free, Axess Business, Wings Business, Odea Axess ve Carrefour Axess kartlarına vade farksız 3 taksit ve vade farklı 5, 9 ile 12 taksit

Bankkart Combo : Ziraat Bankası Combo kartlarına vade farksız 3, 6 ve vade farklı 9 ile 12 taksit

Bonus: Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartlarına vade farksız 3 ile 6 taksit

CardFinans: Finansbank kredi kartlarına vade farksız 3 taksit ve vade farklı 6, 9 ile 12 taksit

Maximum: İş Bankası Maximum ve Maximiles kartlarına vade farksız 3 taksit ve vade farklı 4, 9 ile 12 taksit

Paraf: Halk Bankası kartlarına vade farksız 3 taksit ve vade farklı 6, 9 ile 12 taksit

Worldcard: Yapı Kredi Bankası Worldcard ile Vakıfbank Worldcard kartlarına vade farksız 3 taksit ve vade farklı 4, 5, 9 ile 12 taksit uygulanmaktadır.

Bonus Genç ve Flexi kartları için maximum 3 taksit uygulanmaktadır.

N11, Altın&Gümüş kategorisinde yapılan alışverişlerde taksit kullanımına izin vermemektedir.

N11 HAKKINDA

Doğuş Planet, e-ticaret sektöründe faaliyet göstermek üzere, Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında Haziran 2012’de kuruldu.

Doğuş Planet, SK Group’un teknoloji ve inovasyon konusundaki tecrübesini Doğuş Grubu’nun bilgi birikimi, bölgesel tecrübesi ve gücü ile birleştirmektedir.

Bu güçlü ortaklık çerçevesinde, Doğuş Planet e-ticaret yatırımı olarak, binlerce marka ve mağazayı milyonlarca müşteriyle buluşturan açık pazar platformu alışverişin uğurlu adresi “n11.com”u açtı.

n11.com; elektronikten tekstile, mutfak gereçlerinden Türkiye’nin nadide el sanatlarına kadar farklı ihtiyaç ve zevklere hitap eden milyonlarca ürün, alışveriş yaptıkça kazandıran yapısı ile üyelerine yeni bir alışveriş deneyimi sunuyor. n11.com, müşteriler tarafında güven ve kolaylık, mağazalar tarafında ise işbirliği ve e-ticareti geliştirme odaklı bir yaklaşım izlemektedir.

Siz de alışverişin uğurlu dünyasına katılabilir, milyonlarca ürün ve binlerce mağazanın olduğu n11.com’da, avantaj dolu alışverişin keyfini çıkartabilirsiniz.

DOĞUŞ GRUBU

1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul, enerji ve yeme-içme olmak üzere sekiz sektörde faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 180 şirketi ve 35 bine yakın çalışanı ile hizmet verdiği müşterilerine; üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı sunmaktadır.

Doğuş Grubu, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da dünya ölçeğinde saygın markalar yaratarak, Türkiye'yi bütün dünyada temsil etmektedir. Grup, özellikle hizmet sektöründe bölgesel bir lider olma vizyonunu ortaya koymaktadır.

N11 KATEGORİLERİ

Erkek & Kadın Giyiminin En Trend Parçaları

Erkek, kadın ve çocuk giyimin en trend parçaları n11.com’un Giyim & Ayakkabı kategorisinde beğeninize sunuluyor. Gardırobunuzda bulunması gereken parçaların tümüne kategorimiz üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Elbise modellerinden tesettür giyime, bayan monttan abiyeye kadın giyime dair aradığınız pek çok kıyafete ise Kadın Giyim & Aksesuar kategorimizde sizleri bekliyor. Beğendiğiniz ve satın aldığınız ürünler ile farklı parçaları bir araya getirerek şık ve stil sahibi kombinler oluşturabilirsiniz. Özellikle bahar ayı kombinlerinin vazgeçilmezleri olan deri ceket, trençkot, kot ceket gibi kurtarıcı parçaları hem günlük hem de özel gün kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca arayıp da bir türlü bulamadığınız o abiye elbise, elbisenin altına giyeceğiniz topuklu ayakkabı ve kombininizi tamamlayacak kadın çanta da bu kategoride! Erkek gardırobunun vazgeçilmez parçaları olan takım elbise, pantolon, gömlek, tişört, jean gibi pek çok ürün ise Erkek Giyim & Aksesuar kategorisinde bulunuyor. Giyim ürünlerinin yanı sıra şıklığınızı tamamlamanıza yardımcı olacak kravat, kemer ve ayakkabıları da aynı kategoriden inceleyebilirsiniz. Dış giyimin yanı sıra atlet, boxer, slip, külot, pijama ve sabahlık modellerine de göz gezdirmeyi unutmayın.

Teknoloji Dünyasına Dair Aradıklarınız...

Online alışveriş yapmayı seviyor ve elektronik ürünlere uygun maliyetlerle sahip olmak istiyorsanız cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan televizyona aradığınız pek çok ürünü Elektronik kategorimizden bulabilirsiniz. Samsung, Apple, HTC, LG, Huawei, Casper gibi başarılı teknoloji markalarının akıllı telefon modellerini Cep Telefonu kategorimizden inceleyebilirsiniz. Oyun tutkunlarının vazgeçemediği oyuncu klavyesi, mouse, oyun bilgisayarı, hard disk gibi ekipmanlar oyun oynarken daha kusursuz bir deneyim vadediyor. Evde sinema keyfi yaşamak isteyenler de Televizyon ve Ses Sistemleri kategorimizden ihtiyaçları olan televizyon, ev sinema sistemleri, uydu sistemleri gibi ürünlere sahip olabilirler. Bunların yanı sıra mutfağınızın gereksinimi olan kahve makinesi, tost makinesi, mikser, blender, ekmek kızartma makinesi gibi küçük mutfak aletlerini de kategorimizde bulabilirsiniz. Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak bu küçük ürünler farklı fiyat alternatifleri ile beğeninize sunulmaktadır. Ayrıca yeni evlenecek çiftler ve evini yenileyecekler için onlarca farklı markanın çeşitli beyaz eşya modellerine de uygun fiyat avantajıyla hemen sahip olabilirsiniz.

Yaşam Alanınızın Tüm İhtiyaçları

Gün boyu en çok vakit geçirilen yer evlerimizdir. Evlerin havası; kişiliğinizi, stilinizi ve modunuzu yansıttığından evini döşeyen ve dekore eden herkes bu konuda oldukça titiz davranır. Eğer siz de evinizi baştan aşağı yeniliyor ya da evinize küçük dokunuşlarda bulunmayı döşüyorsanız evinizin tüm ihtiyaçlarını Ev & Yaşam kategorimizde bulabilirsiniz. Ev & Yaşam kategorimizde mobilyadan dekorasyon & aydınlatmaya, ev tekstilinden mutfak gereçlerine, banyo ve ev gereçlerinden yapı market bahçeye pek çok ürün yer almaktadır. TV ünitesi, koltuk takımı, yemek masası, kitaplık, yatak odası ve evinizin diğer odaları için gerekli ürünler Mobilya kategorimizde yer alıyor. Ev dekorasyonunu tamamlayan can alıcı parçalar elbette dekorasyon ve aydınlatma ürünleridir. Birbirinden şık avize, abajur ve ayaklı lambalardan evinize uygun olanı seçerek evinizi aydınlatabilir ve evinizin dekorasyonuna stil katabilirsiniz. Ayrıca tablo, mum, mumluk, şamdan ve biblolarla dekorasyondaki son dokunuşunuzu tamamlayabilirsiniz. Balkon ve bahçe dekorasyonunu en az ev dekorasyonu kadar önemseyenlerdenseniz bahçe mobilyaları, balkon masası, saksılık, hamak, salıncak ve şezlong gibi ürünlerle balkon ve bahçelerinizin havasını bir anda değiştirebilirsiniz.

Bebeğiniz ve Sizin İçin Her Şey

Anne ve bebeklerin doğumdan büyümeye kadarki tüm gereksinimleri Anne & Bebek kategorimizde. Bebeklerin gereksinimleri daha dünyaya gelmeden başlar. Önce bebek odaları hazırlanır. Ardından da bebek kıyafetleri bir bir dolabına yerleştirilir. Dünyaya geldikleri anda ise bebek bezi, emzik, biberon, bebek maması gibi ürünlere olan gereksinimleri başlar. Bebek beslenmesinden yürümesine, sağlık ve güvenliğinden seyahatine bebeğinizin ihtiyaçları için tüm ürünleri kategorimizden bulabilirsiniz. Oto koltuğu, ana kucağı, bebek arabası, yürüteç ve daha fazlasına hemen şimdi kolayca sahip olabilirsiniz. Anne ve anne adaylarının ihtiyaçları da bebeğin rahme düştüğü ilk andan itibaren başlar. Anne adayları zamanla kilo aldıkları için eski kıyafetlerine giremeyebilir ya da rahat edemeyebilirler. Konforunuzu sağlayacak birbirinden şık hamile giyim ürünleri, emzirmenizi kolaylaştıracak emzirme sütyeni, göğüs pedi, emzirme yastığı; özellikle çalışan annelerin bebek beslemelerini kolaylaştıracak göğüs pompaları, süt saklama poşet ve kapları gibi ürünler hamilelik ve annelik döneminde ihtiyaç duyulan ürünler arasında bulunmaktadır.

Kişisel Bakım ve Güzellik Ürünleri

Hem erkekler hem de kadınlar kişisel bakım konusunda oldukça hassastırlar. Kozmetik & Kişisel Bakım kategorimizde cildinizin ihtiyacı olan tüm ürünler yer alıyor. Kişisel bakım ürünleri hem daha sağlıklı hem de daha canlı ve genç görünen bir cilde sahip olmanızı sağlar. En çok kullanılan kişisel bakım ürünlerinden bazıları; parfüm, deodorant, yüz maskesi, saç bakımı ürünleri, güneş kremleri, el, ayak ve tırnak bakım ürünleridir. Cinsel Ürünler kategorimizde ise cinsel deneyimlerinize keyif ve haz katacak ürünler yer alıyor. Hem erkekler hem de kadınlara özel cinsel ürünleri bu kategorimizde bulabilirsiniz. Şişme bebek, vibratör & dildo, erotik masaj yağı, sprey, afrodizyak parfüm, mastürbatör, penis halkası ve daha pek çok cinsel ürün; cinsel yaşamında duyduğu keyfi üst noktalara çıkarmak isteyenleri bekliyor. Makyaj yapmayı seven kadınların aradıkları tüm makyaj malzemeleri “Makyaj” kategorimizde! Daha dolgun ve renkli dudaklara sahip olmanızı sağlayacak rujları, kirpiklerinizin daha uzun ve daha dolgun görünmesini sağlayacak rimel ve maskaraları; sivilce, göz altı morlukları gibi cilt kusurlarını kapatacak kapatıcıları, renk tonunuzu eşitleyecek fondötenleri, göz makyajınız için gerekli olan far, eyeliner ve göz kalemlerinizi sitemiz üzerinden sipariş verebilirsiniz. Makyaj yapmaya yeni başlıyorsanız ya da makyaj konusunda öğrenmek istedikleriniz varsa "Kadınların En Çok Merak Ettiği Makyaj Soruları” isimli yazımıza göz atabilirsiniz.

Tarzınıza Tarz Katacak Mücevher & Saatler

Giyim ve ayakkabıya dair ihtiyaçlarınızı giderdiniz, makyaj ve kişisel bakımınızı da yaptınız… Peki evden çıkmadan önce son bir dokunuşa ne dersiniz? Hem kadınların hem erkeklerin kıyafet kombinlerinde son dokunuşu tamamlayan parça kol saati, aksesuar ve mücevherlerdir. Kadınların severek kullandıkları aksesuar ve takılar arasında; kolye, küpe ve bileklikler yer almaktadır. Erkekler içinse aksesuar konusu biraz daha sınırlıdır. Hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği yegane aksesuar elbette ki saatlerdir. Seiko, Swatch, Tommy Hilfiger, Puma, Michael Kors, Emporio Armani, Guess ve Casio gibi pek çok markanın saatlerini Saat kategorimizden inceleyebilirsiniz. İster kendinize alabileceğiniz isterseniz de sevdiklerinize hediye edebileceğiniz saat, takı ve aksesuarlar Mücevher & Saat kategorimizde sizleri bekliyor. Altın kolyeler, tek taş pırlantalar, çelik takılar ve sevdiğinizle mutlu bir başlangıçta ihtiyacınız olan alyans yüzükler kategorimizde beğeninize sunuluyor.

Aradığınız Spor ve Outdoor Ekipmanları

Daha zinde ve daha sağlıklı bir yaşam için spor şart! Spor yaparak hem daha fit hem de daha enerjik kalabilirsiniz. Üstelik spor yapmak için yanılgının aksine herhangi bir spor salonuna kayıt olmanıza da gerek yok. Evde kullanabileceğiniz spor aletlerini satın alarak spor salonunu evinize taşıyabilirsiniz. Evde de kullanabileceğiniz fitness ve kondisyon aletleri arasında; koşu bandı, eliptik bisiklet, kondisyon bisikleti, dambıllar, pilates seti, mekik sehpası gibi ürünler yer almaktadır. İhtiyacınıza ve spor kabiliyetinize uygun olan bir fitness & kardiyo ürünü ile hemen spor yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca spor yaparken ihtiyacınız olabilecek spor giyim, spor ayakkabıları da Spor & Outdoor kategorimizde bulabilirsiniz. Eğer bir kampseverseniz kampınızı daha da konforlu hale getirecek kamp çadırı, kamp mutfağı, uyku tulumları, şişme yataklar, matlar ve kamp mobilyaları gibi kamp malzemelerinden alabilirsiniz. İlgilendiğiniz herhangi bir bireysel ya da takım sporunun, balıkçılık & avcılık gibi hobilerin gerektirdiği ekipmanları da kategorimizden bulabilirsiniz.

Yeni Çıkanlar, Çok İzlenenler ve Eğlenceli Oyunlar

Kültür & sanat tutkunlarının yapmayı en çok sevdikleri alışveriş kuşkusuz kitap, film ve müzik albümü alışverişidir. Yeni çıkan kitaplar, en çok izlenen filmler ve arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak kutu oyunları Kitap, Müzik, Film, Oyun kategorimizde beğeninize sunuluyor. Türk ve Dünya edebiyatından en sevilen kitapları kolayca sipariş ederek kütüphanenizi genişletebilirsiniz. Ayrıca seyahat ederken yol arkadaşınız olacak yerli ve yabancı müzik albümlerine de kategorimizden ulaşabilirsiniz. Eğer bir müzik aleti çalıyor ya da öğrenmek istiyorsanız telli çalgılar, yaylı çalgılar, nefesli çalgılar arasından bir müzik aletini hemen sipariş edebilirsiniz. Gitar, keman, piyano gibi müzik aletleri ile hobinizi, bir uğraştan profesyonel performansa taşıyabilirsiniz. Kategorimizde sizleri ayrıca; video oyun ve konsollar, çocuk oyuncakları ve parti malzemeleri, yetişkin hobi malzemeleri ve dijital kodlar bekliyor.

Seyahatleriniz İçin Uçak Biletleri, Tatil & Eğlence Önerileri

Uygun fiyata uçak bileti almak isteyenlere müjde! Uçak Bileti kategorimizden ister yurt içi isterseniz de yurt dışı uçuşlarınız için uygun fiyatlı uçak biletleri bulabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz yere hem daha güvenli hem de daha hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlayacak olan hava yolları ile seyahat yapmak şimdi çok daha kolay… Yurt içi uçak biletleri ile varmak istediğiniz yere kolayca varabilir, yurt dışı uçak biletleri ile keşfetmek istediğiniz o ülkeyi keşfedebilirsiniz. Eğer henüz bir tatil planı yapmadıysanız o zaman önce Tatil & Eğlence kategorimizden tatilinizi planlayabilirsiniz. Bu kategoride sizleri günübirlik şehir turu, en çok tercih edilen yerli tur fırsatlarından Karadeniz turu, Kapadokya turu, yurt dışı turu, Kıbrıs turları, Avrupa turları, vizesiz turlar, hafta sonu turları ve daha fazlası bekliyor. Eğer siz de gitmek istediğiniz o tatili sürekli erteliyorsanız belki de şimdi tam zamanı! Dilerseniz erken rezervasyon fırsatlarından faydalanarak tatilinizi uygun fiyata mal edebilirsiniz.

Otomotiv & Motosiklet İhtiyaçlarınız

Otomobiliniz ya da motosikletiniz için aradığınız tüm ürünleri Otomotiv & Motosiklet kategorimizde bulabilirsiniz. Otomotive dair bulabileceğiniz ürünlerden bazıları; oto aksesuar, oto cam, oto koltuk, trafik ve emniyet ürünleri, paspas, seyahat ürünleri, jant ve jant bakım ürünleri gibi ürünlerdir. Ayrıca kış lastiği ihtiyaçlarınızı da Oto Lastik kategorimizden giderebilirsiniz. Bir motor kullanıcısıysanız motorunuz için gerekli aksesuar ve yedek parçaların yanı sıra motor kaskı, kıyafet ve diğer ekipmanları da kategorimizde bulabilirsiniz. Ayrıca hem motosiklet üzerindeyken hem de otomobildeyken kullanabileceğiniz navigasyon ve GPS cihazlarından sipariş vererek her nerede olursanız olun yolunuzu kolayca bulabilirsiniz. Yolunuzu ve hayatınızı kolaylaştıracak bu ve bunlar gibi tüm ürünler n11.com’da size sadece bir “tık” uzağınızda!