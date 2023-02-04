Nabil Alioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Alioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nabil Alioui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nabil Alioui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nabil Alioui 18 Şubat 1999 tarihinde Toulon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nabil Alioui Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P.P.M. yapmaktadır. Nabil Alioui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 11 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Nabil Alioui'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nabil Alioui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NabilAlioui1802

Nabil Alioui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nabil Alioui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nabil Alioui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nabil Alioui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında AS Monaco Alt

1 Temmuz 2016 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2018 yılında Monaco B

6 Ağu 2018 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2019 yılında Monaco B

11 Ağu 2020 yılında AC Le Havre

Nabil Alioui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nabil Alioui şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nabil Alioui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

U.S Ollioulaise (2006–2008), Hyères FC (2008–2010), Sporting Club Toulon (2010–2013),AS Monaco (2013–2018)

Fransa U20 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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