Nabil Bentaleb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Bentaleb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nabil Bentaleb kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nabil Bentaleb ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nabil Bentaleb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Bentaleb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nabil Bentaleb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nabil Bentaleb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nabil Bentaleb 24 Kasım 1994 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da نبيل بن طالب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nabil Bentaleb Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nabil Bentaleb, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nabil Bentaleb'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nabil Bentaleb Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nabilbentaleb42

http://www.instagram.com/nabilbentaleb/

Nabil Bentalebboyu ve yaşı kaç

Nabil Bentaleb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nabil Bentaleb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nabil Bentaleb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nabil Bentaleb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Tottenham U21

1 Ocak 2014 yılında Tottenham

25 Ağu 2016 yılında Schalke

30 Haziran 2017 yılında Tottenham

1 Temmuz 2017 yılında Schalke

21 Ocak 2020 yılında Newcastle

31 Temmuz 2020 yılında Schalke

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2022 yılında Angers SCO

Nabil Bentaleb kimdir

Nabil Bentaleb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nabil Bentaleb şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AJS Wazemmes (2001-2004), OSC Lille (2004-2009), Excelsior Mouscron (2009), USL Dunkerque (2010-2011), Tottenham Hotspur (2012-2013)

Nabil Bentaleb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 14 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nabil Bentaleb nereli

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