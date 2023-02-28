Nabil Dounga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Dounga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nabil Dounga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nabil Dounga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nabil Dounga 6 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Nabil Emad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nabil Dounga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Nabil Dounga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nabil Dounga'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nabil Dounga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nabil Dounga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nabil Dounga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nabil Dounga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Alassiouty SC

15 Eylül 2022 yılında Zamalek

Nabil Dounga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nabil Dounga şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Nabil Dounga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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