Nabil Khali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Khali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nabil Khali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nabil Khali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nabil Khali 5 Nisan 1998 tarihinde Villeneuve St George şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nabil Khali Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nabil Khali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nabil Khali'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nabil Khali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nabil Khali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nabil Khali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nabil Khali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2022 yılında Tabor Sezana

Nabil Khali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nabil Khali şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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