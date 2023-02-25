Nabil Saadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Saadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nabil Saadou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nabil Saadou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nabil Saadou 7 Mart 1990 tarihinde Beni Messous şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da نبيل سعدو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nabil Saadou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nabil Saadou'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nabil Saadou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nabil Saadou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nabil Saadou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nabil Saadou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında O Médéa

1 Temmuz 2017 yılında JS Kabylie

25 Eylül 2020 yılında MC Alger

20 Ocak 2022 yılında Al-Jabalain

5 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Nabil Saadou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nabil Saadou şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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