Nabil Touaizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Touaizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nabil Touaizi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nabil Touaizi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nabil Touaizi 1 Şubat 2001 tarihinde Santomera şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Nabil Zoubdi Touaizi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nabil Touaizi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTEGRAL ADVISING FOOTBALL S.L yapmaktadır. Nabil Touaizi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nabil Touaizi'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nabil Touaizi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nabil Touaizi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nabil Touaizi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nabil Touaizi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2017 yılında Man. City Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Man City U18

1 Temmuz 2018 yılında Man City U23

23 Eylül 2020 yılında RCD Espanyol B

Nabil Touaizi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nabil Touaizi şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Nabil Touaizi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

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