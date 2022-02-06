Naçar ne demek, TDK'ya göre Naçar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Naçar ne demek? Naçar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi naçar kelimesi. Peki naçar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre naçar nedir, naçar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAÇAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Naçar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Naçar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre naçar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çaresi olmayan, çaresiz

- Zavallı, düşkün



NAÇAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- naçar kalmak

