Nace Begus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nace Begus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nace Begus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nace Begus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nace Begus 28 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nace Begus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME 11 SA yapmaktadır. Nace Begus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nace Begus'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nace Begus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nace Begus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nace Begus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nace Begus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2020 yılında ND Ilirija

11 Temmuz 2022 yılında NK Krka

1 Eylül 2022 yılında ND Ilirija

Nace Begus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nace Begus şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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