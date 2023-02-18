Nace Koprivnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nace Koprivnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nace Koprivnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nace Koprivnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nace Koprivnik 27 Haziran 1999 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nace Koprivnik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GrupoKontinental yapmaktadır. Nace Koprivnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nace Koprivnik'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nace Koprivnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nace Koprivnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nace Koprivnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nace Koprivnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında R. Soc. Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

23 Ağu 2019 yılında Rudar Velenje

8 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

Nace Koprivnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nace Koprivnik şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Nace Koprivnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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