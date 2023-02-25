Nacereddine Khoualed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacereddine Khoualed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacereddine Khoualed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacereddine Khoualed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacereddine Khoualed 16 Nisan 1986 tarihinde Biskra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacereddine Khoualed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nacereddine Khoualed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nacereddine Khoualed'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nacereddine Khoualed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nacereddine Khoualed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nacereddine Khoualed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacereddine Khoualed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında US Biskra

1 Temmuz 2006 yılında USM Alger

24 Aralık 2017 yılında Ohod Al-Medina

1 Temmuz 2018 yılında MC Oran

8 Temmuz 2018 yılında JS Saoura

22 Eylül 2020 yılında US Biskra

Nacereddine Khoualed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacereddine Khoualed şuan US Biskra takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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