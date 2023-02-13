Nacho Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Castillo 3 Temmuz 2000 tarihinde Miranda de Ebro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Castillo Ameyugo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Castillo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nacho Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés B futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés B takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nacho Castillo'nin CD Mirandés B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nacho Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nacho Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nacho Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Alavés U19

1 Temmuz 2019 yılında San Ignacio

1 Temmuz 2021 yılında Depor. Alavés B

7 Temmuz 2022 yılında CD Mirandés B

Nacho Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Castillo şuan CD Mirandés B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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